均價不到34元！抱25張台積電20年「獲利2400萬↑」　全場羨煞

▲台積電股價衝破千元。（圖／記者施怡妏攝）



記者施怡妏／綜合報導

台積電（2330）在4日開盤衝上千元大關，以新天價1005元收盤，也帶動台股收在史上新高點，不敗教主陳重銘透露，20年前以每股33.9元的均價購買台積電的股票，共計25張，當時成本約為84萬元，如今已經增值到超過2500萬元，貼文一出，羨煞許多網友。

「不敗教主」陳重銘在臉書發文，20多年前為孩子購買了台積電的股票，經過耐心等待，如今孩子都長大了，這些股票也開花結果，帶來豐厚的回報，幫孩子存股不是為了讓他們躺平，而是希望，「有了台積電的扶持，將來的人生會輕鬆一點」。

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陳重銘曬出對帳單，以均價33.9元買進25張台積電，當時成本為84萬7562元，經過20多年，若以1005元價格計算，如今已獲利2416萬元，報酬超過2851%（約28倍）。陳重銘坦言，希望孩子有更多的選擇，能夠贏在人生的起跑點，不用再為了五斗米而辛勞一生。

他透露，曾經辛苦工作25年，換過6份工作，不希望貧窮世襲下去，因此努力學習投資，腳踏實地存股，當孩子還小的時候就開始為他們存股，投資理財的觀念要從小教起，「教導他們用錢賺錢的本事，這個比在安親班學才藝還要有用！」

貼文曝光，不少網友大讚，「抱得住20年才是真高手」、「只有累積，沒有奇蹟」、「能抱得住20年，真的耐力要夠，眼光要遠，有一天會開花結果」、「這輩子給台積電養就好了」、「上班20年也賺不到這麼多」。