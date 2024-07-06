拚資本8月達標　新光金董座：爭取120億不動產增值利益返還

▲新光金。（圖／資料照）

文／中央社

新光金（2888）董事長魏寶生上任後，今天首度公開亮相接受媒體採訪，他表示，力拚8月底完成新台幣125億元現金增資及剩餘25億元次債募集，將新壽資本適足率（RBC）拉至200%以上，待RBC達標後，擬再向金管會爭取120億元不動產增值利益返還。

前新光金董事長陳淮舟因健康因素請辭，新光金1日召開臨時董事會，通過由子公司新光人壽董事長魏寶生兼任新光金董事長。魏寶生上任後，首要之務是強化新壽資本，預定8月底前完成新光金普通股現金增資進而挹注新壽，新壽剩餘25億元次債募集額度亦力拚於8月底前完成。

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魏寶生指出，在8月底完成現增及次債募集後，資金到位了，新壽RBC（資本適足率）肯定上200%，先前因RBC未達法定標準而遭限制的業務可望解禁，例如海外有價證券借出即可重新承作，新壽將可多賺取一筆穩定收入，另視新壽屆時RBC回升水準，若有機會超過250%，亦可望爭取更多海外投資額度。

國內投資方面，魏寶生透露，因新壽內部風控對股票投資有設較嚴格限制，隨未來資本到位、風險承擔能力拉高，新壽可再去檢討，是否拉高投資台股比例。

新壽自2023年6月底RBC落入資本不足，原先若依對金管會監理承諾於當年度完成70億元現金增資，讓RBC於當年底達標，金管會可望同意返還不動產增值利益120億元，但新壽當年度最終僅先完成15億元現金增資，最終連2期資本不足。

隨新壽RBC可望在今年8月底回升至200%以上，魏寶生指出，若新壽RBC達法定標準，將再向主管機關爭取返還120億元不動產增值利益，那本來即屬於新壽，只是過去RBC不足，因此遭到限制，一旦不動產增值利益可順利返還，對新壽RBC將有10個百分點以上的顯著挹注效果。

保險本業方面，魏寶生擬3策略並進，首先是強化投資型保單銷售，他說，雖然投資型保單對接軌TW-ICS加分不夠多，但投資型商品可帶入現金流，新壽未來將持續強化銷售動能，除了持續攜手法國巴黎銀行外，亦不排斥與更多外商銀行合作拓展投資型保單銷售動能。

其次是因應接軌IFRS 17，將持續加強CSM（合約服務邊際）累積，魏寶生指出，現在正在編列明年度預算，未來年度CSM累積目標勢必會比今年的300億元目標更高；最後是未來在健康意外險銷售方面，新壽亦會更加努力。

魏寶生今天出席新壽首度舉辦的新光小小足球員訓練營，即使天氣炎熱，他仍精神抖擻上陣踢球，魏寶生笑說，自己從10歲開始踢足球，今年66歲，球齡已高達56年，即便炎夏高溫，他依然每週末都會去踢足球。新壽此次舉辦的訓練營共80名孩童錄取，年齡落在6歲至10歲間，其中不少是來自業務員邀請保戶參與。