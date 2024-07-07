福懋科2死3傷意外！罰金上看30萬　過去2筆勞動裁罰曝光

▲福懋科技公司7月6日鷹架倒塌，釀嚴重傷亡 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者陳瑩欣／台北報導

上市半導體業福懋科（8131）6日爆發2死3傷重大工安意外，除了這次恐將挨罰30萬元以外，勞動部盤點福懋科過去3年裁罰紀錄，發現共有2筆各裁罰5萬元，其中一筆距今不到1年，為去年8月25日開出，主要是違反勞基法第39條規定，國定假日出勤未加倍給薪；另一筆則是109年2月15日處分，因為1個月延長工時超過46小時上限所致。

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▲福懋科技勞動近3年裁罰紀錄。（圖／翻攝勞動部資料庫）

由於最近發生的這起意外發生在雲林縣斗六市河南街，雲林縣勞青處長張世忠指出，將依據是否有違規狀況裁罰，最高將開罰30萬元，如需復工，則需要提出缺失改善計畫書，且通過審核。

勞動部指出，在此之前，福懋科已有2張勞動法規相關裁罰紀錄，分別在112年、109年開出；另外，勞動部職業安全衛生署在110年10月20日查到福懋科設置整腳機（屬自動化機械），具有危險的部分，未設置護罩、護圍或具有連鎖性能之安全門等設備，致發生職業安全衛生法第37條第2項之職業災害。

福懋科則指出，7月6日下午4時12分，公司廠區因大雷雨瞬間強風，導致新建五廠的鷹架倒塌，因適逢早班下班時間，倒塌的鷹架造成本公司2名員工死亡、2名員工受傷及福懋興業公司1名員工受傷。公司重大訊息強調，第一時間將員工緊急送醫，對於員工傷亡本公司甚表哀慟，將全力協助後續事宜，目前該工地已停工進行清理復原中。

另外，福懋科重大訊息也指出，新建五廠因尚在建造中，對公司生產、財務以及業務無重大影響。