最大船東互保協會Gard數據顯示　至少11%的海員死於自殺

▲船員死亡案件中自殺率高達11%。（圖／基隆港務分公司）

記者張佩芬／台北報導

全球最大船東互保協會Gard的數據顯示，2019年至2023年，其投保船隊報告的400多名船員死亡人數中，海員自殺率高達11%，高得令人擔憂。對此中華海員總工會高階指出，我國船員自殺率有多高看不到數據，因為一些落海死亡的船員，是自殺還是意外落海很難判斷，工會有辦心理輔導課程，但畢竟是杯水車薪，還是要靠政府與船公司努力防範。

Gard公佈了近年來與海員相關的索賠數據，包括受傷和疾病的發生率、索賠原因和最常見的疾病，在2019年至2023年期間，其投保船舶報告的400多人死亡中，有11%是死於自殺。還可能有漏報事件。

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中華海員總工會高階指出，船員工作在海上，長程航線尤其辛苦，船上活動空間不大，發生狀況時無法離船散心，也缺乏可溝通訴苦的對象，就可能一時想不開走上極端，像去年爆發的實習生侯智傑上吊自殺案件，是發生在2021年疫情間的事件，船公司說是亡者與女友發生不愉快，家屬說是亡者吃素，船上提供的餐食讓他每天都吃不飽還鬧胃病，家屬最後找監察院幫忙調查處理。

不過長程線在離開補給港一段時間後，船上缺乏新鮮蔬菜，會以冷凍食物為主，吃的方面難與岸上相比，貨櫃船彎靠港口多情況還好，散裝船遇到像跑巴西那樣的長程，海上航行不靠岸時間會高達35-40天；另船員自殺案件，如果不是像上吊這樣的明顯自殺方式，船方也有可能隱匿不報。

Gard列出的10種最常見的機組人員疾病清單還顯示，精神疾病在同一時期的最常見疾病中排名第七。報告中指出，自2020年以來，平均每年登記47起精神疾病案件、18起自殺案件和16起失蹤案件。不幸的是，在大流行期間，與精神健康有關的病例數量大幅增加，這可能是當時許多海員經歷的精神緊張和長期隔離的直接後果。

數據顯示，患病占海員死亡人數的74%，受傷佔15%。 Gard表示，其關於疾病導致死亡的調查結果與世衛組織的數據相關，世衛組織的數據顯示，全球74%的死亡是由非傳染性疾病引起的，最常見的原因是心血管疾病、癌症、慢性呼吸系統疾病和2型糖尿病。

根據該保險公司的分組，2019-2023年期間，新冠肺炎是Gard投保船舶上最常見的疾病類型，其次是腹痛、背痛、心臟病、闌尾炎、感染、精神障礙、腎結石、眼睛和疝氣。

Gard說，自疫情高峰期以來，疾病索賠的頻率有所下降，但要確定一個明確的索賠趨勢還為時過早。自2020年以來，傷害索賠頻率呈上升趨勢。 報告稱，自2020年以來，傷害索賠頻率的增加是一個明顯的趨勢，值得船舶運營商和海員關注。

手指是最常受傷的身體部位，其次是背部、手、膝蓋、腿和手臂。 滑倒、絆倒和跌倒是最常見的傷害原因，其次是被物體電線或繩索擊中(通常在繫泊期間)；提、拉、推；陷在機器中；從高處墜落。