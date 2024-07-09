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印度台灣形象展首設「新北館」　助企業拓展印度龐大內需市場

▲左上圖新北出口拓銷團延續去年在東協市場「現地參展」及「貿易洽談」的成功經驗；右上圖該團參加「印度台灣形象展」:下圖展會中首度設置「新北館」，以團隊方式助攻國際商業交流。（圖／貿協提供）

▲左上圖新北出口拓銷團延續去年在東協市場「現地參展」及「貿易洽談」的成功經驗；右上圖該團參加「印度台灣形象展」:下圖展會中首度設置「新北館」，以團隊方式助攻國際商業交流。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

新北市今年由朱惕之副市長率隊，前進印度拚商機，拓銷團共20家，包括電動車及電競相關產品、資通訊、製造、醫療器材等新北頂尖廠商，前進印度及土耳其市場開拓市場。首站抵達印度新德里，參加7月8日至7月10日的「印度台灣形象展（Taiwan Expo India 2024）」，在展會中首度設置「新北館」，以團隊方式助攻國際商業交流。

這也是繼去年新北市政府透過「現地參展」及「貿易洽談」模式，在東協市場創造成功經驗後，再次以合作創新模式協助新北產業拓展印度龐大內需市場。

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朱惕之表示，印度為全球第一大人口國，具有豐沛人力資源與龐大消費市場，該政府自104年持續推動印度製造、數位印度、技能印度等政策，致力提升印度製造業投資環境、推展數位化基礎建設及人力技能培訓，並將政策範圍涵蓋至汽車及其零組件、資通訊、電子設備及醫療保健等產業。

朱副市長強調，近年印度與台灣雙邊貿易在逆勢中大幅成長，台印合作勢在必行。隨著印度逐步排除中國供應鏈，現在正是台印合作的最佳時機。新北市為擁有30萬企業的工商首都，在資通訊、電子與製造、醫療器材等領域發展，對於廠商佈局印度有相對的優勢，相信新北企業也會是印度城市發展的一大助力。

「新北館」瞄準印度產業需求和綠色轉型商機，展出新北市最具代表性的尖端技術與創新產品，如電競產業有芊迅科技的全方位電競裝備；汽車產業有中國探針及瑞新電子的電動車充電和電子鎖解決方案；智慧醫療有北之特樂銀、倍思親和環海科技的醫療照護器材，智慧應用有威剛科技、昇詠、鈞鐸科技的AI存儲、電力/通訊及自助服務解決方案。

在資通訊技術方面，有微星科技和捷創的筆記型電腦；化學方面包含聖元創新環保合成印刷紙、禾新精密科技的特殊化學材料。另有涵蓋電子與電機的精密製造，如享曆工業、道德煜、凱恩喜等塑膠、五金模具的設計製造，以及世如金屬電子現金箱、台溢實業真空冷凍乾燥機、原林電子高壓變壓器、羽眾實業攜帶式震動計。

經發局表示，新北出口拓銷團開辦至今已創造逾94億元商機，並且自111年起導入「國際參展」模式，今年更首次跨區域整合拓銷版圖，瞄準印度和土耳其在經貿領域市場的重要地位，透過「印度參展團」和「土耳其拓銷團」，幫助新北企業開拓當地市場，實現效益雙倍加成。

經發局強調，「新北館」結合團隊能量，除了是本次唯一組團參與盛會的地方政府，更以多樣化且技術領先的產品，吸引眾多現場買家停駐洽商，盼促成更多國際合作商機。同時，經發局也藉由新北館的設置，加強新北城市訊息曝光，讓海外企業認識新北優越的投資環境與產業優勢，提升城市國際能見度。

關鍵字： 印度台灣形象展首設「新北館」拓展印度龐大內需市場

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