台灣精品亮相新德里　展示我優質AI及永續產品

▲開展首日貴賓蒞臨台灣精品館，左起新北市朱惕之副市長、千萬粉絲名人Shakti Mohan、貿協董事長黃志芳、Mizoram州長Pu Lalduhoma、印度聯邦院議員Sujeet Kumar、FICCI電子製造協會主席Manish Sharma。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

「印度台灣形象展」於本月8至10日在首都新德里登場。本次展覽聚集多達120多家企業參展、其中「台灣精品館」以「AI應用與資通訊、生活與醫療、工業應用」等三大領域邀請共計24家曾獲「台灣精品獎」之優質企業，展出66件最新的產品及解決方案，展現台灣企業優異的研發、創新及生產能力，提升台灣優勢產業形象並爭取印度市場商機。

開展當天Mizoram州長Pu Lalduhoma、印度聯邦院議員Sujeet Kumar、FICCI電子製造協會主席 Manish Sharma及擁有近1,800萬Instagram粉絲的印度超人氣女明星Shakti Mohan與外貿協會董事長黃志芳、新北市副市長朱惕之一同蒞臨現場，吸引眾多媒體及印度買主目光。

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貴賓們在體驗後，對於台灣精品館展出的產品表現出濃厚的興趣，甚至驚呼要將微星科技Prestige 16 AI商務筆電及膜淨科技口袋型濾水器帶回家。其他參展商包含青輔實業行銷代表表示首日展覽有多位買主蒞臨現場，雃博公司展示的兩台醫療病床已於現場售罄。

8日下午舉辦產品發表會，主題聚焦AI應用及新產品發表，由印度展覽公協會主席Sooraj Dhawan開場致詞，其中微星科技和技嘉科技分別發表人工智慧商務筆電及AI電競筆電、研華科技針對AI應用發表高清影像解決方案，彰顯臺灣在AI應用技術能量及關鍵優勢地位。

此外合勤科技發表最新網路解決方案WiFi 7 NWA130BE，而膜淨材料針對印度關心的濾水議題發表口袋型戶外便攜式濾水器，吸引印度大型媒體平台Economic Times、 The Pioneer、The Statesman、Doordarshan、Dainik Bhaskar和Punjab Kesari等計30位媒體出席。

台灣精品一直致力於永續發展議題，本次台灣精品館還規劃了永續騎乘活動，鼓勵參觀者通過騎行達到一定距離目標，以減少碳足跡，在展覽結束後，將在印度舉行植樹活動，表達台灣與印度對永續議題的共同關注。活動現場還結合書法藝術家，提供客製化的環保材質杯墊，參觀者踴躍排隊領取。

台灣精品本年度在印度的推廣活動除台灣形象展外，下半年預計8月21日至24日在印度自動化工業展辦理產業發表會、11月15日至17日於有「印度矽谷」之稱的邦加羅爾辦理體驗行銷活動，並持續於網路社群及各類大眾傳媒行銷台灣產業之優勢，同時協助台灣業者進入當地市場佈局。