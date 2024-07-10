快30歲「要有多少存款？」　他聽好友答案愣住！網搖頭：怎麼比

▲30歲應該要有多少存款？（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

每個人的經濟狀況不同，近日有網友發文表示，如果已經快要30歲了，且大學畢業後一直都有工作，存款應該落在哪才是比較合理的呢？如果存款不到10萬元，會很丟臉嗎？貼文曝光後，引發討論，許多人都認為，每個人的起點不同，只要有好好存錢或投資就好了。

有網友在Dcard上，以「年近30（歲）存款不到10萬很丟臉嗎」為標題發文，提到他最近參與聚會時，有個朋友問說，如果大學畢業就開始工作，到了快30歲時，應該要有多少存款才是合理的？

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當時大多數人都覺得100萬元應該差不多，也有人覺得要落在150萬元至300萬元左右。不過原PO透露，他的存款則是12萬元，因此聽到朋友的說法後，當下完全不敢說話。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「沒負債就很好了」、「有很多人依然負債，你有儲蓄已經不錯」、「丟不丟臉是看你在什麼階級，很明顯，他們並不是你的同溫層」、「我也30歲，之前開店收了，現在仍負債中」、「說真的，每個人生活方式不同，有無租屋、住家裡等等都會影響到存款」、「每個人生活方式不同，什麼都要跟人比的話，你只會越來越焦慮，照著自己的生活步調走就行了」。

還有不少網友認為，「我覺得只要開始認真理財，持續存錢都來得及，好好生活，慢慢存錢，持續投資就做得很好了」、「每個人際遇不同，但真的要多規劃理財」、「每個人家庭背景不同吧，起跑點就不同，怎麼比存款？只要在自己的規畫裡穩穩執行，稍微做點理財，就是最厲害的人了」。