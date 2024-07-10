買月配ETF坐等加薪「股息竟是負的」他傻眼：掉進陷阱！網教2招

▲原PO收到通知信傻眼。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

不少人喜歡投資高股息ETF，走保守路線，每月領配息幫自己加薪，不過有網友表示，配息金額不足以支付郵匯費用，一看才知道，股息竟然是-5元，如果在這個循環下，等於自己永遠領不到該月配息，傻眼直呼「難道是月配息的陷阱嗎？」對此，網友建議直接賣掉，或是加碼買多一點。

有網友在PTT發文，「月配股息，不夠繳郵匯費怎麼辦？」近日收到月配股息通知，打開一看，配息竟然是負數，信封上寫著-5元，「原來是我領的股息，還不夠扣郵匯費」，不過下面有備註，待股息累積至足夠繳匯費時，即會匯入。

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原PO仔細想了一下，這也意味著，下月的股息一旦超過，就會再次被扣掉這筆費用，等於永遠收不到該月的配息，「這難道就是月配息的陷阱嗎！」

貼文曝光，網友建議賣掉或是加碼，「你可以買多一點」、「可以更改配息銀行」、「賣掉阿還要問」、「0.084.....937b吧，保管銀行是彰銀，去開個戶，讓配息帳戶也在彰銀就不用匯費」、「換保管銀行或換標的吧」。

也有網友指出，「而且沒領到這個股息，還是要繳所得稅」、「平信8塊，公司虧爛」、「真的浪費紙」、「債買60股，你還是存銀行就好了」、「買這麼少幹嘛買啦」、「你不只浪費紙，還浪費他們公司的人力」、「你還浪費他的紙，你是只買1股是不是」。