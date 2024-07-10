優於預期！台積電6月營收2078億「月減年增」　Q2達財測上緣

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日公布6月營收約為新台幣 2,078 億 6,900 萬元，較上月減少了 9.5%，較去年同期增加了 32.9%。台積電累計 2024 年 1 至 6 月營收約為新台幣 1 兆 2,661 億 5,400 萬元，較去年同期增加了 28.0%。

根據台積電釋出對第二季財測，台積電預期第二季營收約在196億美元至204億美元之間，若按新台幣兌美元匯率1比32.3計算，預期第二季毛利率約在51%至53％之間，營利率則落在40％至42％之間，以財測中位數推出，第二季營收約會季增6%，年增27％。

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按台積電公布營收，台積電第二季營收約為6735億元，換算約為208億美元，超越財測高標。

台積電也將於7月18日召開法說會，這一次恢復實體，也是新任董事長魏哲家首次以董事長身份舉行法說會。另根據外媒報導，由於對2 奈米製程的強勁需求，台積電明年將增加資本支出，創下史上次高水準。

台積電公告，於7月18日召開法說會，地點則是選定台北遠東香格里拉3F遠東宴會廳。

台積電今日股價震盪，最低來到1015元，下跌25元，不過盤中由黑轉紅，股價一度來到1050元，終場收在1045元，上漲5元或0.48％。