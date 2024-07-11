台股近一個月有12天創新高！前10名績效榜「9檔是台股基金」

▲台股近一個月來有高達12個交易日創歷史新高。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

台股近一個月來有高達12個交易日創歷史新高，帶動台股基金績效大放異彩。保德信投信截至7月9日統計，境內外包含原型ETF共2,007檔股債基金，在排行榜前10名中，台股相關基金就高達9檔，績效至少14%起跳。

根據統計資料，在最近一個月基金績效榜前10名中，國泰台灣5G+（00881）上漲16.39%排第一；富邦台灣科技指數基金月漲幅16.33%，位居第二；富邦精銳中小基金月漲幅15.69%為第三。

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其他入榜基金包括中信小資高價30（00894）、永豐智能車供應鏈（00901）、統一FANG+（00757）、富邦台灣采吉50基金、元大台灣卓越50基金、台新台灣中小基金及PGIM保德信科技島基金，榜單內可看到主動型基金、被動式ETF都名列其中。

如果進一步分析，這些主動型基金多重押晶圓代工、伺服器、組裝等搭上AI成長列車的電子類股；而上榜的ETF則以科技或追蹤大盤等晶圓代工類股占比高為主。

PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪表示，這波生成式AI帶來的多頭漲勢，台股因為握有完整關鍵供應鏈而成為首要受惠市場，漲勢更勝美股，特別是台灣半導體產業在全球AI產業鏈中具有絕對優勢。

根據統計，台灣晶圓代工大廠主要營收來源近8成來自於全球科技龍頭企業，其中3奈米、5奈米等先進製程晶片，更拿下全球9成以上市占率。

黃新迪認為，眼見AI仍為台股至年底前的投資主軸不變，加上AI手機、AI PC對企業獲利的挹注持續顯現，相關台廠半導體上、中、下游供應鏈將直接受惠，他建議可高度聚焦半導體相關類股，另外，受惠於AI需求帶動的晶圓代工、伺服器、組裝、散熱、先進封裝也可納入重點布局。