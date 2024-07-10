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崛起的印度商機無窮　印度台灣形象展促成上億美元商機

▲參展商攤位產品體驗人潮眾多。（圖／貿協提供）

▲參展商攤位產品體驗人潮眾多。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

崛起的印度商機無窮，「2024年印度台灣形象展」今(10)日在首都新德里國際展覽中心圓滿落幕，該展吸引1.5萬參觀者，創造1億美元商機。

本次展覽以「舞動台印度合作新高點」為主題，緊抓印度成為新的全球區域製造中心的商機，配合印度政府政策並對應台灣在科技與製造的實力，規劃「智慧城市」、「智慧製造」、「綠色永續」、「健康醫療」、「智慧生活」等五大主題展區，展現台灣在ICT、AI、電子及機械製造、環保永續、生技醫療及智慧生活解決方案等優勢與特色。

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展覽獲多家印度主要媒體如Times of India、Economic Times、Reuters等到現場採訪報導，為臺灣產品打響知名度。主辦單位經濟部國際貿易署及外貿協會於展前積極邀請各產業買主前來觀展，知名企業如TATA集團旗下子公司TATA POWER及TATA SONS、有印度鴻海之稱的電子專業代工廠Dixon Technologies、紡織大廠H.P Singh Agencies、時尚服裝品牌Kuku Fashions、醫療專科集團Yashoda Super Specialty Hospitals及前五大醫療服務供應商Medihelp等企業及多個印度政府部門到場與我商洽談。

全球主要國家正積極發展無人機產業，2030年全球無人機市場規模將達到546億美元，無人機技術發展及適用領域擴大至各領域。本展特別邀請台灣無人機國家隊參展，連續2年參展的其昜科技與多家買主及政府單位洽談農用、消防用無人機需求，正在洽談一萬五千台無人機的訂單。專注研發軍用無人機的智飛科技開展首日即與年營業破百億美元及擁有400間工廠的上市公司洽談，有機會成為智飛在印度的商業夥伴。

主打多國語音即時翻譯產品的AI新創公司-環球睿視，首日即吸引10餘家買主洽談，不乏跨國大型代理商，若後續洽談成功將可同步運用在印度及美國市場。預估商機規模至少為台灣市場的350倍。致力發展NFC(近場通信)和RFID(射頻識別)技術開發和生產的瑞新電子，展示機動車電子鎖及家用交流電動車充電樁，除了吸引印度知名T集團政府事務部副總親至現場，並有多家印商詢價，其中新德里物流業者表示，因印度物流冷鏈亟需客製化RFID標籤監控溫度，商機可期。

經濟部國際貿易署「智慧機械海外推廣計畫」，集結台灣製鞋機械、紡織機械及石化原料共17家企業設置智慧製造館，展示完整供應鏈及解決方案，特別邀請七大印度製鞋及紡織公協會組團超過百家企業到訪。

台灣貼合及切分條機品牌商「葉興機械」與印度發泡材大廠M/S Trinath Industries簽訂供應自動噴塗設備合約，未來更有望與該商達成長期合作；台塑台麗朗部門與印度精密儀器生產商洽談，協助該印商成功標得政府標案，印商將向台塑下單碳纖維原料。

為了於2070年達到「淨零碳排」的目的，印度致力於完成短中期目標，商機顯現。此次紡拓會特組成「永續創新紡織專區」，其中國際知名機能布料供應商立肯國際與數十家買主接觸，約有半數買主有合作機會。

紡織纖維循環再生技術大廠午洋企業則與南印度紡織、化學及機械大廠洽談，並已相約至台灣訪廠，有望成為合作夥伴。印度是亞洲第四大醫療器材市場，同時也是新興市場中成長最快，預計2025年醫材市場規模將成長到500億美元。雃博展示的防褥瘡氣墊床，獲多家印商及私立醫院接洽，現場售出2張氣墊床樣品，看好印度高階醫材市場商機。

印度近年來經濟前景樂觀也帶動國內消費需求成長，文具及食品類參展商亦傳捷報，飲品擂茶拿鐵製造商仙園國際表示，印度人對素飲品的接受度高，已與當地印商洽談報價中，未來進軍印度市場可能性大；環保橡皮擦製造商富樂夢，與印度文具上市公司接觸，商討未來直接進口成品或原料之可能。

多家參展企業指出現階段印度買主對使用中國大陸製產品存有顧慮，將是台灣企業進入印度市場的大好時機，雖說進入印度市場對台商仍具挑戰，但印度市場商機可期。今年9月25日外貿協會將於台北辦理「南亞商機日」，持續協助企業拓銷南亞市場，歡迎業者持續關活動資訊，踴躍報名參加。

關鍵字： 崛起的印度商機無窮印度台灣形象展上億美元商機

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