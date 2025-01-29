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面對川普施壓！　Fed明凌晨公布決策會議料「暫停降息」

▲▼位於華盛頓特區的聯準會大樓,美國聯邦準備理事會（Fed）。（圖／路透）

▲美國聯邦準備理事會（Fed）大樓。（圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

聯準會（Fed）1月利率會議將在台灣時間明（30）日淩晨公佈，雖美國總統川普此前才要求Fed降息，但市場多預期，在連續三次降息後，Fed在此次會議上維持4.25%~4.5%的利率水準不變。

綜合外電報導，Fed發布聲明說，已按計畫於美東時間上午8時30分在華盛頓召開決策會議，Fed並預計當地時間29日下午2時（台灣時間30日凌晨3時）宣布利率決定。

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美國總統川普上周才以視訊方式對在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇發表演說，他透露將會要求聯準會調降利息。

根據芝商所 FedWatch 工具，市場普遍認為 Fed 在 1 月會維持利率不變機率為 97.9%，3 月的貨幣政策會議上維持利率不變的機率為 69.5%、降息 1 碼（0.25%、25 個基點） 的機率為 29.9%、降息 2 碼 （0.5%、50 個基點） 的機率僅為 0.6%。

有「聯準會傳聲筒」之稱的《華爾街日報》記者 Nick Timiraos 撰文表示，美國總統川普在第二任期內可能會加強關稅政策，對物價的影響及其可能引發的通膨預期，將影響Fed未來的利率決策。

關鍵字： Fed利率聯準會美國總統市場

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