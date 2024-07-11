台灣出口年增23.5%！謝金河分析原因：黃仁勳帶來AI供應鏈發威

▲輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳日前在台大演講AI供應鏈的內容。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊絡懸／台北報導

AI在台灣發威！財訊傳媒董事長謝金河表示，今年上半年以半導體為主的電子零組件出口仍然衰退5.6%，所幸資通訊產業出現倍數成長，讓台灣出口表現比預期好，他認為，這顯然是輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳帶來AI供應鏈的威力。

謝金河表示，財政部公布台灣6月出口額399億美元，年增23.5%，創下28個月最大增幅，且今年第二季出口值1,147.3億美元，加上第一季的1,104.4億美元，上半年出口2,250.3億美元，年增11.4%，「這個成長可說是難能可貴。」

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他分析，以上半年的2,250.3億美元來推估全年出口值，今年全年可能落在4,500億到4,600億美元之間，應該介於2021及2022年之間，會是歷史第二高的好成績。

「去年在總統大選期間，不同的政黨、媒體、學者，幾乎全面看壞台灣的出口。」謝金河指出，最具代表性的是鴻海創辦人郭台銘用16個字形容台灣：「經濟衰退，出口下滑，民生凋敝，民不聊生！」《天下雜誌》也說「台灣出口，亞洲最差」，《商業周刊》也說「五大產業都衰退，台灣出口14年最差」，都卯足全力抹黑台灣。

謝金河強調，他說台灣從去年11月起，對比去年的低基期，今年出口至少會有7個月的成長，真正的考驗是去年7月的376億美元，如今今年6月出現399億美元的好成績，這也預告今年7月出口超過376億美元的機會很大，台灣的出口很可能有十幾個月的成長。

他認為，今年對出口的貢獻最大的主力是資通訊產業，在半導體仍未明顯轉正之前，6月的資通訊產業出口值107.83億美元，比去年同期增長114.1%；今年上半年，資通訊產業出口值625.15億美元，年增108.9%。

另外，謝金河表示，台灣的傳統產業，像石化、紡織、鋼鐵、機械、金屬等都被中國打趴在地上，且今年上半年以半導體為主的電子零組件出口807.63億美元，仍然衰退5.6%，所幸資通訊產業出現倍數成長，這是台灣出口表現比預期好最主要原因，「顯然黃仁勳帶來AI供應鏈的效力開始發揮威力。」

「另一個是台灣移轉生產基地奏效！」謝金河指出，資通訊產業出口值大增，主要是對美國出口大幅增長，今年上半年台灣對美國出口521.71億美元，年增60.6%，台灣出口到美國的占比上升至23.2%，如果再加上東恊市場，占比上升至42%；而台灣出口到中國的占比從43.9%到去年底降為35.2%，上半年再降到31.2%，台灣對中港出口到6月才轉為正數，「台灣出口市場的移動，顯然資通訊產業及半導體產業扮演重要角色。」