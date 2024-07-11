ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

對抗ECFA衝擊　貿易署為石化業拓銷印度市場辦洽談會

▲左起駐孟買台北經濟文化辦事處張均宇處長、AIPMA Manish Dedhia會長、貿易署江文若署長、GSPMA 榮譽會長Shailesh Patel、外貿協會產業拓展處白潤怡處長，共同於發表會合影。（圖／貿協提供）

▲左起駐孟買台北經濟文化辦事處張均宇處長、AIPMA Manish Dedhia會長、貿易署江文若署長、GSPMA 榮譽會長Shailesh Patel、外貿協會產業拓展處白潤怡處長，共同於發表會合影。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

國際貿易署與外貿協會昨(10)日在孟買辦理了一場「台印度石化合作交流會議」，有台塑、長興材料、台灣出光及吉世科等企業參加。台塑化學品部、台麗朗部、聚丙烯部、聚稀部及塑膠部等五個部門、亞洲大型合成樹脂生產商長興材料，以及在台生產接著劑的日商台灣出光、在台生產環氧樹脂的台灣吉世科等都因應中國大陸中止我石化產品ECFA優惠關稅，參加了這場洽談會。

印度孟買、浦那、德里、坎普爾、瓦拉那西、清奈及韋洛爾等城市的塑膠包裝、清潔劑、化學品及膠廠等輕工業與石化應用等120家買主到場與我商進行217場次的洽談。

[廣告]請繼續往下閱讀...

江文若署長於發表會致詞時表示，台灣石化在全球有高度競爭力，台灣企業勇於創新、重視品質與生產效率。印度近年吸引外商投資有成，隨著製造業開始擴張，印度成為一個高活力經濟體，如果能與台灣企業合作，將是一個雙贏的局面。

這次到場的重要買主有印度前三大石化公司HPCL、美國大型電子消費品印度分公司Honeywell International India、印度超大型鋼鐵公司(亦生產石化產品))Jindal，以及印度大型塑膠容器公司URVI Plastic Industries在內等知名企業代表。印度塑膠製造業協會(AIPMA)及古吉拉特州塑膠製造協會(GSPMA)會長也率會員企業到場洽談，江署長也邀請兩個協會九月組團來台參觀台北國際塑橡膠工業展。

印度的產業策略由服務業轉向製造業，除將帶動工業製造的石化需求，紡織、包裝及建材等輕工業的發展也將快速成長，石化原料需求看漲，印度產業升級需要的材料也可以透過台灣原料加速實現。

稍早台塑在新德里的台灣形象展中也已獲得印度精密儀器商下單其碳纖維原料。台塑在印度享有高知名度，全日洽詢不斷，其聚烯純度高，用於製造工業用儲水桶三層結構具有高防滲漏性、防腐蝕特色，因此詢問度高。

此外，印度政府重視廢水處理，吉世科此次帶來淨水用管膜，可過濾工業廢水中的電質化成分與顏色，印度又恰好有意全面導入微淨水系統，吉世科的管膜未來商機看好。但是印度標準局BIS發給進口石化產品認證速度較慢，且須親自前往工廠認證，這是我商須注意的印度產業保護政策下的非關稅貿易障礙之一。

關鍵字： 對抗ECFA衝擊.貿易署為石化業拓銷印度辦洽談會

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

台積電營收太亮麗！觸發市場「錯失恐懼症」　AI晶片股資金歸隊

台積電營收太亮麗！觸發市場「錯失恐懼症」　AI晶片股資金歸隊

台積電（TSMC）今年第2季合併營收寫下歷史新高，帶動輝達（NVIDIA）等AI晶片相關個股10日股價走強，分析人士直指，因台積電業績太亮麗，讓市場交易者慌亂不已，擔心害怕自己錯過行情（Fear Of Missing Out；FOMO），因而回頭急著搶進相關晶片股。

2024-07-11 12:06
快訊／00940秒填息！　94萬股東首迎息利雙收

快訊／00940秒填息！　94萬股東首迎息利雙收

擁有94萬股民的元大台灣價值高息（00940）今（11）首度除息，每股配0.05元，參考價10.27元，開盤10.31元，第2盤瞬間衝上10.33元，完成填息，股民首次享受息利雙收。

2024-07-11 09:07
台積電刷1070天價　留意外資連4砍

台積電刷1070天價　留意外資連4砍

晶圓代工大廠台積電第二季營收達財測高標，今日股價再創高，來到1070元，上漲25元，漲幅2.3%，市值也達27.75兆元，近一年來，股價更是已經翻倍，不過由於股價頻頻創高，外資已經連四賣，四日合計已經賣超3萬1283張。

2024-07-11 09:54
群創啟動減資！每股退還1.2元　股價下挫逾2%

群創啟動減資！每股退還1.2元　股價下挫逾2%

面板大廠群創 (3481)昨（10）日公告啟動今年減資作業，每股退還1.2元，減資基準日訂在昨日，配合減資作業預計8月15日至8月23日暫停交易，股價早盤開低走低，下跌至最低14.8元，下跌0.3元或2%。

2024-07-11 09:48
台積電Q2營收報喜！外資調升全年預估值逼3成　目標價衝1290元

台積電Q2營收報喜！外資調升全年預估值逼3成　目標價衝1290元

就在18日法說會前夕，中系外資、海通證券釋出晶圓代工龍頭台積電（2330）最新報告，受惠昨（10）日公布上半年亮麗營收，上調今（2024）年全年營收28%外，也看好台積電將從2025年1月開始漲價，因此上調2024/2025年的盈利預期，目標價升至1290元。

2024-07-11 12:19
貨櫃三雄6月營收旺　萬海早盤漲逾3％

貨櫃三雄6月營收旺　萬海早盤漲逾3％

海運運價、貨量成長，貨櫃三雄6月營收與去年相比皆大幅成長，其中萬海（2615）增幅103％最多，今股價開紅盤，早盤最高漲逾3％，陽明（2609）漲近2％，長榮（2603）則震盪整理。

2024-07-11 10:07
金控股強強滾！元大金花11日填息　中信金創波段高價

金控股強強滾！元大金花11日填息　中信金創波段高價

金融股續向上攻，元大金（2885）歷經11個交易日於今（11）日順利填息後持續上衝，開盤42分鐘最高來到34元，44.66萬股民眉開眼笑。中信金（2891）盤中創41.7元波段新高，成交量逾2萬張。

2024-07-11 10:01
台積電刷天價！漲20元至1070　指數漲近300點衝破24300新高

台積電刷天價！漲20元至1070　指數漲近300點衝破24300新高

美股10日全面勁揚，台股今（11）日以上漲234.95點、以23424.03點開盤，漲勢持續，指數大漲近300點，站上24300點，刷新紀錄，台積電（2330）上漲20元至1070元，也創新高。

2024-07-11 09:02
英業達配1.5元「開盤秒填息」　創辦人葉國一樂領2.64億元現金

英業達配1.5元「開盤秒填息」　創辦人葉國一樂領2.64億元現金

代工大廠英業達（2356）11日進行除息交易，每股配發1.5元現金股利，參考價55.5元。11日早盤以58.3元開出秒填息，雖然隨後見到賣壓、最低來到56元，但又回升最高至59.4元，仍維持向上走勢，連2年帶來秒填息速度。值得注意的是，此次除息，英業達創辦人葉國一將可領到2.64億元鉅額現金。

2024-07-11 10:22
AI伺服器發威！金寶股價「直飆漲停板」　5月淨利年成長905%

AI伺服器發威！金寶股價「直飆漲停板」　5月淨利年成長905%

金仁寶集團旗下的電子代工大廠金寶（2312）近日股價漲勢猛烈受投資人矚目，被證交所列入注意股後，11日早盤以24.35元開出一度往下至23.95元，但9時30分許見到買氣湧現，股價直衝漲停價25.85元，亮一根大紅柱。

2024-07-11 11:07

讀者迴響

熱門新聞

快訊／00940秒填息！　94萬股東首迎息利雙收

逾56萬股東注意！群創減資每股退還1.2元　訂8／14最後交易日

黃仁勳概念股又上榜　所羅門等3檔並列24檔注意股

日月光資深副總經理周光春辭世 享壽62歲

快30歲要有多少存款？　他聽好友答案愣住

鮑爾聽證會唱鴿　美股勁揚標普那指再創新高

基金績效榜前10名中「9檔是台股基金」

台積電2奈米傳下周試產！　蘋果拿下2025年首波產能

實支實付2張熱門保單要掰了！　國壽：後天起停售

2檔現增加持漲勢逾6%金融股最猛　新光金爆59萬張史上大量

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

三重命案！3老哀痛認屍　岳母淚崩：叫我看小孩好殘忍

三重悲劇！女兒懷孕遭資遣 母心碎嘆「不想追究」

擊4發！威震董座中彈畫面曝　　槍手喊「不滿被收保護費」

父「詭異姿勢」陳屍車內 三重一家3死！悲慘身世曝光

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366