對抗ECFA衝擊　貿易署為石化業拓銷印度市場辦洽談會

▲左起駐孟買台北經濟文化辦事處張均宇處長、AIPMA Manish Dedhia會長、貿易署江文若署長、GSPMA 榮譽會長Shailesh Patel、外貿協會產業拓展處白潤怡處長，共同於發表會合影。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

國際貿易署與外貿協會昨(10)日在孟買辦理了一場「台印度石化合作交流會議」，有台塑、長興材料、台灣出光及吉世科等企業參加。台塑化學品部、台麗朗部、聚丙烯部、聚稀部及塑膠部等五個部門、亞洲大型合成樹脂生產商長興材料，以及在台生產接著劑的日商台灣出光、在台生產環氧樹脂的台灣吉世科等都因應中國大陸中止我石化產品ECFA優惠關稅，參加了這場洽談會。

印度孟買、浦那、德里、坎普爾、瓦拉那西、清奈及韋洛爾等城市的塑膠包裝、清潔劑、化學品及膠廠等輕工業與石化應用等120家買主到場與我商進行217場次的洽談。

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江文若署長於發表會致詞時表示，台灣石化在全球有高度競爭力，台灣企業勇於創新、重視品質與生產效率。印度近年吸引外商投資有成，隨著製造業開始擴張，印度成為一個高活力經濟體，如果能與台灣企業合作，將是一個雙贏的局面。

這次到場的重要買主有印度前三大石化公司HPCL、美國大型電子消費品印度分公司Honeywell International India、印度超大型鋼鐵公司(亦生產石化產品))Jindal，以及印度大型塑膠容器公司URVI Plastic Industries在內等知名企業代表。印度塑膠製造業協會(AIPMA)及古吉拉特州塑膠製造協會(GSPMA)會長也率會員企業到場洽談，江署長也邀請兩個協會九月組團來台參觀台北國際塑橡膠工業展。

印度的產業策略由服務業轉向製造業，除將帶動工業製造的石化需求，紡織、包裝及建材等輕工業的發展也將快速成長，石化原料需求看漲，印度產業升級需要的材料也可以透過台灣原料加速實現。

稍早台塑在新德里的台灣形象展中也已獲得印度精密儀器商下單其碳纖維原料。台塑在印度享有高知名度，全日洽詢不斷，其聚烯純度高，用於製造工業用儲水桶三層結構具有高防滲漏性、防腐蝕特色，因此詢問度高。

此外，印度政府重視廢水處理，吉世科此次帶來淨水用管膜，可過濾工業廢水中的電質化成分與顏色，印度又恰好有意全面導入微淨水系統，吉世科的管膜未來商機看好。但是印度標準局BIS發給進口石化產品認證速度較慢，且須親自前往工廠認證，這是我商須注意的印度產業保護政策下的非關稅貿易障礙之一。