防詐規模擴張！Gogolook今年6月、Q2及上半年　營收皆創同期新高

▲Gogolook（走著瞧公司）公布6月營收。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

以陌生來電辨識軟體「Whoscall」打出名號的Gogolook（走著瞧-創，6902）公布6月合併營收0.71億元，月增4.8%，年成長20.1%，並創同期新高；累計今年上半年營收4.04億元，年成長8.5%，也創同期新高，持續受惠於海外市場擴張與多元產品線布局。

Gogolook表示，在持續拓展多元營收下，看好今年下半年營收逐季成長，目前觀察Whoscall用戶數成長增速較去年為佳，在3月初個資外洩偵測的服務上線後，今年還陸續推出新功能以擴增來電辨識以外的防詐場景，有助於用戶數、訂閱用戶數與營收同步成長，加上持續投入資源推廣成長潛力高的新服務，成長動能可望逐步提升，將持續布局長期成長，在注重投資效率下，期待今年獲利有跳躍式的成長。

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對於營運方面，Gogolook透露今年有兩大策略重心，首先是月活躍用戶（MAU）的增長，尤其是Whoscall以泰國為首的東南亞地區，今年Whoscall在泰國的MAU可望超越台灣，也期待產生外溢效應，帶動整個東南亞地區的用戶增長；另一重點為投入更多資源在成長潛力高的新服務，如金融科技和企業端防詐服務，以及期待孵化出更多創新服務。

在企業方面，Gogolook觀察到更強勁的防詐需求，台灣與全球政府積極打擊詐騙，陸續制定相關法規與政策；行政院今年5月通過「打詐新四法」，將使各大企業更正視與落實防詐部署，投入更多資源以符合國家政策。

此外，Gogolook今年5月宣布收購總部位於荷蘭的防詐服務商ScamAdviser後，已於7月上旬完成交割，並展開組織改組與服務整合，透過集中資源與善用品牌價值兩大策略，加速企業端服務的增長並且跨入歐美市場。

在金融科技上，Gogolook旗下袋鼠金融Roo.Cash目前的發展重心在產品驅動成長的策略，強調生態系的成長飛輪，並透過多元管道與創新功能提升獲客效率及增加用戶黏著度，將持續專注在金融防詐及普惠金融方面的創新，期盼長期在營運規模提升及整合更多的金融服務下，成為主要的營收與獲利來源之一。

Gogolook表示，將在個人資安、企業防詐與普惠金融科技持續創新，期待在保護更多民眾與企業的同時，發展穩健而多元的營收來源；此外，將保持開放與鼓勵創新的文化，聚集優秀人才，並致力提供卓越的用戶體驗，目標長期成長表現優於全球產業平均，並藉由維持出色的投資效率，追求持續的營收與獲利成長，目標獲利能有跳躍式的成長。