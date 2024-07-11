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台灣精品前進墨西哥汽配展！　帶著減碳智慧解方搶攻供應鏈熱點

▲1 左起墨西哥台貿中心主任陳雅琴、墨西哥汽車經銷商公會代表Cristina Vázquez、駐墨西哥大使鄭正勇、駐墨西哥經濟組組長胡紹琳及台灣精品館參展企業共同合影。(貿協提供).jpg。（圖／記者張佩芬攝）

▲前排左起墨西哥台貿中心主任陳雅琴、墨西哥汽車經銷商公會代表Cristina Vázquez、駐墨西哥大使鄭正勇、駐墨西哥經濟組組長胡紹琳及台灣精品館參展企業共同合影。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

全球第七大汽車生產國墨西哥，近年乘美墨加協定(USMCA)與近岸外包(Nearshoring)之勢，已吸引汽車與電動車供應鏈重要業者爭先進駐。為帶領台灣業者搶進這個兵家必爭之地，台灣精品館7月10日至12日進駐拉丁美洲最大的「墨西哥國際汽車零配件及售後服務展」（INA PAACE Automechanika Mexico），精選12家台灣精品企業參展。

展出內容包括電動車充電系統、再生能源停車輔助系統等永續產品，以及先進駕駛輔助系統、車用電子、汽車零配件等共19件產品，更首度跨產業合作展出汽車配件製造機械，展示臺灣汽車產業的全方位創新技術實力，深化臺墨汽車產業交流。

台灣精品館於開展首日(10日)舉行產業記者會，共吸引逾30家墨西哥專業媒體到場，由拓連科技、慧友電子、奇美車電、智佳電子等企業發表最新產品解決方案，駐墨西哥代表處代表鄭正勇、墨西哥汽車經銷商公會代表Cristina V?zquez 等貴賓到場共同為台墨雙邊產業合作揭開序幕。

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近年墨西哥因超速或疲勞駕駛等因素導致大型車重大交通事故頻傳，針對交通安全問題，臺灣企業本次也推出各種解決方案，奇美車電推出駕駛行為偵測系統，提醒疲勞駕駛或分心行為並提供智慧座艙應用；神達數位推出360度智慧車載視訊解決方案，提供駕駛零死角的完整視野；為升電裝推出胎壓偵測系統，可降低爆胎風險，延長輪胎使用壽命。

本次參展的亮點在於先進駕駛輔助系統(ADAS)，展現台灣人工智慧技術充分應用於汽車產業的成果，順應永續潮流，展品也緊扣再生能源與電動車等焦點議題，經昌汽車電子推出太陽能停車輔助系統，感測器使用太陽能發電，無須外接車載電池，提供停車全周偵測及倒車警示；拓連科技展出電動車充電系統，提供電動車駕駛便利充電體驗。

此外，經濟部國際貿易署與外貿協會本次也攜手將永續概念落實於台灣精品館的攤位裝潢及集客活動，展館除使用環保回收木搭建，也規劃讓廢棄汽車零配件重生再利用的手作體驗活動。

近年全球供應鏈重組帶動近岸外包，加上美墨加協定、墨西哥相對低廉的生產與人力成本等優惠因素，墨西哥不僅為美國主要的汽車生產基地，也晉升美國最大的貿易夥伴。

我國對墨西哥出口近5年間增加逾9成，今年1至4月更突破歷年同期新高，其中人工智慧、高效能運算等新興科技，有望持續推波助瀾，帶動全年對墨出口突破50億美元，顯示墨西哥為台灣企業可及早布局、爭取商機的利基市場。

關鍵字： 台灣精品減碳智慧解方墨西哥汽配展供應鏈熱點

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