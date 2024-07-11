AMD收購歐洲最大私人AI實驗室　全力追趕NVIDIA

▲AMD執行長蘇姿丰。（圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

超微（AMD）今日宣布，以6.65億美元現金收購歐洲AI模型公司Silo AI，想藉此拉近與輝達（NVIDIA）的差距。Silo AI是歐洲最大私人AI實驗室，客戶包括安聯、聯合利華與勞斯萊斯。Silo AI的共同創辦人兼執行長薩林將持續領導團隊，成為AMD AI團隊的一部分

AMD今日宣布簽署最終協議，以全現金交易收購歐洲最大的私人AI實驗室Silo AI 。Silo AI團隊由一流的AI科學家和工程師組成，為跨越雲端、嵌入式和端點運算市場的領先企業開發客製化的AI模型、平台和解決方案。

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Silo AI執行長兼聯合創始人 Peter Sarlin 將繼續作為 AMD AI集團的一部分領導 Silo AI 團隊，此次收購預計將於 2024 年下半年完成。

AMD 人工智慧事業部高級副總裁 Vamsi Boppana 表示，在每個行業，企業都在尋找快速有效的方法來開發和部署人工智慧解決方案，以滿足其獨特的業務需求。Silo AI 的團隊由值得信賴的人工智慧專家組成，在開發領先的人工智慧模型和解決方案方面擁有豐富的經驗。

Silo AI 總部位於芬蘭赫爾辛基，業務遍及歐洲和北美，專注於人工智慧驅動的解決方案，幫助客戶將人工智慧整合到其產品、服務和營運中。他們的工作跨越不同的市場，客戶包括安聯、飛利浦、勞斯萊斯和聯合利華。

Silo AI 是一系列支持 AMD AI 策略的收購和企業投資中的最新一項。 AMD 在過去 12 個月內向十幾家 AI 公司投資了超過 1.25 億美元，也收購了 Mipsology 和 Nod.ai，以擴大 AMD AI 生態系統、支援合作夥伴並推進領先的 AMD 運算平台。