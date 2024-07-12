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0056、00919台股ETF七千金助攻　規模破2.4兆再創高

▲▼受美股四大指數收紅影響，24日台股開高走高，指數大漲超過400點，大盤重新站上兩萬點關卡。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股。（圖／記者湯興漢攝）

記者廖婕妤／台北報導

台股大盤頻創新高，深受投資人喜愛的台股ETF規模也水漲船高至2.45兆創下新猷，今年來增加9747.05億，檔數也新增6檔至62檔，其中更有7檔規模超過千億。

這7檔分別是元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、復華台灣科技優息（00929）、群益台灣精選高息（00919）、元大台灣價值高息（00940）、富邦台50（006208），這7檔今年規模共增加7402.34億，佔了總增加的近8成，而台股ETF 7千金中，高息型就佔了5檔，顯示出高息ETF持續受投資人青睞。

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▲▼ 。（圖／記者廖婕妤攝）

市場法人表示，高息資產具備易漲抗跌的特性及息收保護，適合作為穩健投資及逢低分批布局的好投資工具，目前市場上有多檔台股高息ETF供投資人選擇，不過不同的成分股選股機制，在不同挑選條件下，績效也會差異，成分股選股策略以實際宣告股利為篩選條件之一而非預估或歷史股利，精準的配置高股息股票，同時避開配息不如預期的成分股，將有助於整體績效表現。

理財達人指出，以今年來規模與受益人都具遽增的00919來說，雖然目前仍貼息，不過，從過去4次配息紀錄來看，除了配出滿足投資人的息率，也都次次填息，且今年以來含息報酬率也超過2成，堪稱息利雙收高息ETF，相信未來將有填息的好表現，投資人可趁除息後的便宜價格逢低布局中長線息利雙收的投資契機。

00919基金經理人謝明志表示，台股後市部分，大盤頻創新高下，目前不預設高點，中長線而言，台股基本面有支撐，指數熱度有望延續，投資策略仍為分批佈局，而定期定額策略不僅有助於風險分散、平均成本，透過時間複利的效果來逐步累積資產，是對普羅大眾而言最為簡單方便的存股投資方式。

關鍵字： 台股ETF高息投資股市

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