緯創林憲銘：下半年應比上半年好！仍要注意「市場很多變數」

▲緯創董事長林憲銘。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

針對產業景氣，緯創（3231）董事長林憲銘12日表示，今年下半年應該會比上半年好，因為目前看起來市場需求很大，不只是AI伺服器，像是個人電腦（PC）也看得出一些成長的苗頭，「整體來說變數還很多，包括美國大選、俄烏戰爭、歐洲左右派變動等，但從市場角度來看，我相信會一直往上走。」

林憲銘出席台灣產業創生平台創辦人律師黃日燦的新書發表會，並上台向全場分享自己與黃日燦之間的淵源，會後接受記者採訪。

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他指出，從需求面來看，不只是AI伺服器，PC也看出一些苗頭，儘管對比AI伺服器，PC需求還不強，而且全球仍有一些變數，像是今年適逢選舉年、戰爭，就算現在看好也沒人知道是否會轉壞，「但從市場角度來看，相信會往上成長。」

林憲銘表示，歐洲市場之前很低迷，如今也調整得差不多，就算現在面臨選舉、左右派系衝突大，但他認為這就是民主國家的常態，很快就調整回來，因此並沒有很擔心。

「我的直覺是今年下半年比上半年好，至於會好多少，則很難講。」林憲銘說，只要市場相對較好，大家的布局策略往對的方向穩定往前走，理應上就不會有太多負面，尤其台灣在世界供應鏈上扮演不可或缺的角色已經很清楚，在這背景下，只要同步往前走，景氣也會往上走，「今年應該會不錯。」

對於市場消費信心，林憲銘表示，目前明顯看來商用動能比較強，舉個簡單的例子，現在大家開始去享受AI算力、愈來愈多人了解AI的價值，但AI PC的初步發展對消費者衝擊還不大，而是先在企業應用上強勁，所以整體看來還有動能存在。

至於能源議題，林憲銘則說，能源如何管理是另外一個議題，但只要管理得好，就巨觀面來看，哪裡有能源、成長就在哪裡，「因為對我們科技業來講，在哪裡成長都可以，畢竟我們是做全球生意。」