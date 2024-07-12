聯邦快遞台灣公司獲亞洲最佳企業雇主三項大獎　物流業唯一獲獎

▲聯邦快遞台灣公司獲亞洲最佳企業雇主獎等三項大獎，由總經理朱向榮(中)代表領獎。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

全球最具規模的快遞運輸公司之一聯邦快遞台灣公司，榮獲亞洲指標性人力資源雜誌 《HR Asia》評選的2024年度「亞洲最佳企業雇主獎」、「職場永續獎」和「多元、平等和包容獎」，也是本次台灣唯一獲獎的物流運輸公司。

聯邦快遞憑藉其在推廣學習文化以實踐人才永續、為員工建立完善暢通的溝通管道及保障多元性別的友善職場等方面不遺餘力，一舉榮獲三項殊榮，此次獲獎充分展現聯邦快遞在打造良好職場環境與管理文化方面的卓越表現，與在職場中實踐多元、平等和共融企業文化上的成果。

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聯邦快遞相信持續創新的文化是企業成長的引擎，員工建議更是驅動力之一，透過與員工的會議共同探究問題，確保每位成員的建議都能被實踐，建立暢通的垂直溝通管道。

此外，在工作實踐和自我提升之餘，聯邦快遞也鼓勵團隊成員貢獻專業回饋在地社區，因此打造FedEx Cares，建立員工志願服務計畫，例如：號召員工透過紫色愛心袋為非營利組織捐贈暖心物資，與荒野保護協會攜手舉辦淨溪活動，或是運用專業知識，攜手世界和平會進入偏鄉國小舉辦道路安全工作坊，建立孩童正確交通認知，讓每位團隊成員都能對在地社區發揮正向影響力。

在台灣，聯邦快遞的女性團隊成員占總員工人數達四成，聯邦快遞致力於推動多元、平等、包容(DEI)的企業文化，除了以實質措施保障女性員工享有平等參與及資源取得的機會外，也定期舉辦國際婦女節、國際男人節、及LGBTQ+日等相關活動，以培養尊重多元性別的職場文化。

公司更更鼓勵員工於職場中持續精進，為落實自我成長文化，聯邦快遞從經費補助、課程資源到職涯導師，全方面給予支持。在提供團隊成員更友善永續的職場環境同時，也打造多元且持續進步的人才庫。

聯邦快遞台灣區總經理朱興榮表示：「在聯邦快遞，我們的員工是最重要的資產，我們深信良好的職場文化是企業成功的基石，透過致力優化職場環境，讓我們能創造員工、客戶與公司的三贏，非常榮幸獲得這三項指標性獎項，我們將繼續打造充滿活力與勇於創新的工作環境，同時尊重多元，並實踐性別平權更是我們認為正確且必須做到的事情，未來將舉辦更多能提升職場多樣性、公平性與包容性的內部活動與人才政策，持續鼓勵員工發揮自身影響力，成為每一位員工展現潛力的絕佳平台。」

《HR Asia》亞洲最佳企業雇主獎旨在表彰亞太地區在員工滿意度、工作環境和職業發展方面表現卓越的企業。 今年在台灣共有368家企業參與提名角逐《HR Asia》「亞洲最佳企業雇主獎」，評審經過嚴謹的員工問卷調查、事實驗證和面談審查的評選。此獎項致力於提升企業競爭力和吸引力，並促進更卓越的人力資源管理標準。