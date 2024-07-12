ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

聯邦快遞台灣公司獲亞洲最佳企業雇主三項大獎　物流業唯一獲獎

▲聯邦快遞獲亞洲最佳企業雇主獎等三項大獎，由台灣公司總經理朱向榮(中)代表領獎。（圖／業者提供）

▲聯邦快遞台灣公司獲亞洲最佳企業雇主獎等三項大獎，由總經理朱向榮(中)代表領獎。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

全球最具規模的快遞運輸公司之一聯邦快遞台灣公司，榮獲亞洲指標性人力資源雜誌 《HR Asia》評選的2024年度「亞洲最佳企業雇主獎」、「職場永續獎」和「多元、平等和包容獎」，也是本次台灣唯一獲獎的物流運輸公司。

聯邦快遞憑藉其在推廣學習文化以實踐人才永續、為員工建立完善暢通的溝通管道及保障多元性別的友善職場等方面不遺餘力，一舉榮獲三項殊榮，此次獲獎充分展現聯邦快遞在打造良好職場環境與管理文化方面的卓越表現，與在職場中實踐多元、平等和共融企業文化上的成果。

[廣告]請繼續往下閱讀...

聯邦快遞相信持續創新的文化是企業成長的引擎，員工建議更是驅動力之一，透過與員工的會議共同探究問題，確保每位成員的建議都能被實踐，建立暢通的垂直溝通管道。

此外，在工作實踐和自我提升之餘，聯邦快遞也鼓勵團隊成員貢獻專業回饋在地社區，因此打造FedEx Cares，建立員工志願服務計畫，例如：號召員工透過紫色愛心袋為非營利組織捐贈暖心物資，與荒野保護協會攜手舉辦淨溪活動，或是運用專業知識，攜手世界和平會進入偏鄉國小舉辦道路安全工作坊，建立孩童正確交通認知，讓每位團隊成員都能對在地社區發揮正向影響力。

在台灣，聯邦快遞的女性團隊成員占總員工人數達四成，聯邦快遞致力於推動多元、平等、包容(DEI)的企業文化，除了以實質措施保障女性員工享有平等參與及資源取得的機會外，也定期舉辦國際婦女節、國際男人節、及LGBTQ+日等相關活動，以培養尊重多元性別的職場文化。

公司更更鼓勵員工於職場中持續精進，為落實自我成長文化，聯邦快遞從經費補助、課程資源到職涯導師，全方面給予支持。在提供團隊成員更友善永續的職場環境同時，也打造多元且持續進步的人才庫。

聯邦快遞台灣區總經理朱興榮表示：「在聯邦快遞，我們的員工是最重要的資產，我們深信良好的職場文化是企業成功的基石，透過致力優化職場環境，讓我們能創造員工、客戶與公司的三贏，非常榮幸獲得這三項指標性獎項，我們將繼續打造充滿活力與勇於創新的工作環境，同時尊重多元，並實踐性別平權更是我們認為正確且必須做到的事情，未來將舉辦更多能提升職場多樣性、公平性與包容性的內部活動與人才政策，持續鼓勵員工發揮自身影響力，成為每一位員工展現潛力的絕佳平台。」

《HR Asia》亞洲最佳企業雇主獎旨在表彰亞太地區在員工滿意度、工作環境和職業發展方面表現卓越的企業。 今年在台灣共有368家企業參與提名角逐《HR Asia》「亞洲最佳企業雇主獎」，評審經過嚴謹的員工問卷調查、事實驗證和面談審查的評選。此獎項致力於提升企業競爭力和吸引力，並促進更卓越的人力資源管理標準。

關鍵字： 聯邦快遞台灣公司亞洲最佳企業雇主物流業唯一

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

台股收盤下跌473.1點「今年第三大跌點」　歷史紀錄寫上第27名

台股收盤下跌473.1點「今年第三大跌點」　歷史紀錄寫上第27名

受美國股市牽連，台股12日開低走低，盤中一度重挫逾600點，最低下探23,774.22點，隨後跌勢收斂，終場以23,916.93點為收，下跌473.1點，跌幅1.94%，失守24,000點關卡，並寫下今年跌點紀錄第三高，成交量達5,781.05億元。

2024-07-12 14:14
台積電力守千元　單日重挫3.7%創今年第3大跌幅

台積電力守千元　單日重挫3.7%創今年第3大跌幅

美股走弱影響台股今（12）日重挫，台積電（2330）也同步臉綠，終場收1040元，力守千元關卡，下跌40元或3.7％，寫下今年以來第3大跌幅。

2024-07-12 13:56
抽中最多賺5.5萬元　遊戲股樂意等3檔下周申購起跑

抽中最多賺5.5萬元　遊戲股樂意等3檔下周申購起跑

新股紅包來了！樂意（7584）將在7月25日掛牌上櫃，競價拍賣於7月11日開標，並預計7月15日至17日辦理公開申購，每股承銷價75元；以興櫃價130元計算，幸運抽中可望獲利5.5萬元，報酬率73.33%。另外還有2檔上櫃股安克（4188）、翔名（8091）辦理增資，也將於15日起公開申購。

2024-07-12 06:35
擁核非信仰！童子賢：若全民感情不接受核電　我服從大家決定

擁核非信仰！童子賢：若全民感情不接受核電　我服從大家決定

和碩董事長童子賢12日表示，基於對台灣秉持保護與珍惜的信念，他近期提到能源問題，都把「民主、繁榮、安全、尊嚴」關鍵字連結上，全民對能源的需求、對核電的觀感仍然是他最在意的議題，「如果全民感情上不接受，那當然身在民主社會，我會服從大家決定；但相對的，經過適當的知識傳播和資訊理解，全民若有轉變，我也會樂意服從方向，這就是所謂民主。」

2024-07-12 11:53
和碩童子賢：下半年景氣比上半年樂觀！新產品旺季將刺激消費

和碩童子賢：下半年景氣比上半年樂觀！新產品旺季將刺激消費

針對產業景氣，和碩（4938）董事長童子賢12日受訪時表示，下半年看起來比上半年樂觀，主要是即將面臨新科技產品發表的旺季，將刺激消費，「大家應該要回去好好鍛鍊體力，準備迎接秋收。」

2024-07-12 13:32
0056、00919台股ETF七千金助攻　規模破2.4兆再創高

0056、00919台股ETF七千金助攻　規模破2.4兆再創高

台股大盤頻創新高，深受投資人喜愛的台股ETF規模也水漲船高至2.45兆創下新猷，今年來增加9747.05億，檔數也新增6檔至62檔，其中更有7檔規模超過千億。

2024-07-12 09:40
特斯拉重挫逾8%、 結束連11漲　傳Robotaxi延至10月推出

特斯拉重挫逾8%、 結束連11漲　傳Robotaxi延至10月推出

特斯拉（Tesla）股價11 日（周四）大跌逾8%，結束了連續11個交易日的上漲，主要受到市場傳出「Robotaxi」自駕計程車，恐延後2個月才推出。

2024-07-12 10:49
日圓一度狂升至157　市場傳日本「突襲式干預匯市」

日圓一度狂升至157　市場傳日本「突襲式干預匯市」

在美國11日公布消費者物價指數（CPI）升幅持續下滑後，日圓兌美元突見飆升 2.7%、升至157左右水準，創下 2022 年底以來的最大單日漲幅，當地媒體將此歸因於日本官方進場干預，惟日本負責匯率政策的財務省財務官神田真人以「無法評論」回應市場詢問。

2024-07-12 10:00
36檔ETF創新高！3標的今年漲逾5成超車0050　00878連6日刷天價

36檔ETF創新高！3標的今年漲逾5成超車0050　00878連6日刷天價

台股加權指數11日最高來到24416.67點，終場收在24390.03點，上漲382.95點，漲幅為1.6%，續創歷史收盤新高。《ETtoday新聞雲》盤點54檔台股原型ETF發現，有36檔盤中創天價，同時也創最高收盤，再細看今年以來漲幅，包括富邦科技（0052）、富邦台50（006208）與元大電子（0053）績效皆逾5成，超車「老大哥」元大台灣50（0050）；另外，國泰永續高股息（00878）、國泰台灣5G+(00881) 皆已連續6個交易日刷天價。

2024-07-12 00:06
曖昧對象擁14張台積電「可以交往嗎？」　閨蜜嫌棄：40張才能約會

曖昧對象擁14張台積電「可以交往嗎？」　閨蜜嫌棄：40張才能約會

「護國神山」台積電（2330）近日股價突飛猛進，在4日開盤衝上千元大關，今（12）日終場收1040元，就有網友表示，看到有一名女網友分享好友間的對話，A朋友說對象手上持有14張台積電「可以交往了吧？」B好友則說，只能見面不准牽手，C朋友更說要40張才能吃飯約會，這番話掀起網友熱論。

2024-07-12 17:49

讀者迴響

熱門新聞

ETF搶翻天！　006208明起暫停初級市場申購

不起眼「白吊嘎色阿伯」資產超狂　菜鳥秒跪

「岡山國」買氣旺到發爐　在地房仲：一上架就秒殺

36檔ETF創新高！3標的今年漲逾5成超車0050　00878連6日刷天價

買氣爆棚　00905暫停初級市場申購

台積電大跌50元至1030　指數重挫550點跌破24000

群創啟動減資！每股退還1.2元　股價下挫逾2%

金寶飆漲停　5月淨利年成長905%

快訊／美西線海運價續跌　市場已出現每大箱低於7000美元運價

「遊戲股新兵」樂意掛牌上櫃　中籤樂賺5.5萬元

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

熱情對熟睡狗群打招呼　11隻被嚇醒氣歪狂叫XD

林靖恩深夜偷外送餐點　坐路邊吃被逮喊：肚子餓

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

80歲阿婆賣粉圓顧2中風兒　用料超實在一碗才35元

桃園夫妻喝完可樂赴黃泉 死前向孩道歉｜20240711 ET午間新聞

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366