除息兩樣情！00934最後上車日爆15萬張大量　00936再陷貼息

▲台股投資示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

ETF除息行情不同調！中信成長高股息（00934）因暴力配息0.33元、年化配息率逼近20%破紀錄，今（15）日爆出15.45萬張大量，為ETF成交王；但同樣以高配息為號召的台新永續高息（00936）今除息再度遇挫，連續2次配息都陷入貼息窘境。

00934今日以20.82元作收，上漲0.03元或0.14%，由於每股配0.33元，單次配息率1.59%、年化配息率仍逾19.02%，今日買盤持續湧入，最後一盤更衝出2450張的大量，累計單日成交量來到15萬4569張，在ETF成交排行榜中稱冠。

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中信成長高股息經理人張圭慧表示，00934持股產業主要分布在電子、金融與傳統產業，今年4月換股以後一舉將投資組合轉換成高股息風格。

依照中信投信公告，00934至7月12日為止規模來到285億元，每股淨值為20.75元，維持高檔。

00936前次配息0.25元，公布單次配出高額股利，使得想領高息的投資人瘋狂搶入，成交量大幅增加；而造成大幅溢價一度高達近7%，正式除息後亦陷入嚴重貼息；這次配息拉回0.16元，市場原預期填息壓力可以減輕，不過今日開盤後再度陷入貼息，終場以18.25元作收，下跌0.02元或0.11%，成交量3萬2737張。