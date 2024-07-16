第三屆真善美傳播研習營開課　堅持為台灣培育未來媒體菁英

▲來自清華大學、輔仁大學和世新大學的同學，在新聞前輩的精采分享後，踴躍舉手發問。（圖／真善美傳播研習營提供，以下同）

財經中心／綜合報導

AI人工智慧已經成為全球各行各業的現在進行式，台灣新舊媒體如何善用它為自身帶來轉型契機、甚至乘勢而上，亦已成為熱門話題。為了培育台灣傳播業的未來菁英，讓他們一開始就獲得正確引導，公益信託星雲大師教育基金、社團法人中華文化推廣協會聯合主辦的「第三屆真善美傳播研習營」，以「重塑AI時代下媒體的真善美」為題，7/15~7/18進行四天培訓。

國內傳播領域的10所頂尖學校和新聞記者公會也共同協辦：中國文化大學新聞暨傳播學院、國立政治大學傳播學院、國立臺灣師範大學圖文傳播學系、國立臺灣藝術大學傳播學院、輔仁大學傳播學院、銘傳大學傳播學院、淡江大學文學院、世新大學新聞傳播學院、佛光大學傳播學系和臺北市新聞記者公會。主辦單位邀請了45位來自新舊媒體、傳播業、學術和企業界等名師授課，吸引80位學生報名參與，他們皆經過師長推薦、線上面試等嚴選程序脫穎而出。

四天課程中，涵蓋了一場高峰論壇、兩場主題講座、三場專題座談和五場即戰力工作坊，最後還將進行分組提案競賽，課程緊湊、內容厚實，培養學員們的實戰力。佛光大學傳播學系主任徐明珠、南華大學傳播學系副主任黃彥穎、人間福報總監楊錦郁應邀擔任評審，給予專業指導。

今年擴大舉辦 繼續為台灣培育未來人才

國際佛光會中華總會長暨真善美傳播研習營召集人趙怡表示，「真善美傳播研習營」開辦初衷，是秉承公益信託星雲大師教育基金創辦人星雲法師對年輕人才的培育、媒體健全發展和內容淨化的重視，期望培育台灣下一個世代的新聞、傳播菁英。因為在資訊洪流中、AI浪潮下，想要建立良善、美好的傳播環境、及正確媒體素養，需要從教育著手。而令人開心的是，前兩屆研習營獲得各方讚許，所以今年擴大舉辦，不僅增加1天課程，錄取學生名額也增加到80位。希望研習營豐富課程，讓懷抱熱情與理想的年輕學生們，在進入職場之前就開始培養公正客觀、不偏不私的基本信念。

▲聯合報副總編輯蔡惠萍分享身為新聞人的價值觀和信仰，鼓勵同學保持好奇心和批判精神。

兩場工作坊 學習如何說好新聞故事、透過鏡頭表達

第一天課程涵蓋兩場工作坊，首先由聯合報副總編輯蔡惠萍主講「說好新聞故事」。曾榮獲第十三屆全球華文文學星雲獎報導文學首獎的她，運用實例，分享身為新聞人的專業寫作、價值觀和信仰，鼓勵同學保持好奇心和批判精神。接著由TVBS網路影音新聞組長區國強分享「如何用鏡頭表達語言」，從實務面人物採訪、影片剪輯、新聞畫面選擇等層面，建構學生對於新聞攝影認知。也勉勵學生在追求快速的資訊時代，仍要秉持報導真相初衷、提供第一手的真實畫面。

▲TVBS網路影音新聞組長區國強擁有豐富拍攝經驗，勉勵學員報導真相、提供第一手的真實畫面。

「第三屆真善美傳播研習營」7/15-7/18於國立師範大學推廣學院舉辦。7/16第二天課程包括「當前媒體經營的挑戰與契機」高峰論壇、「非營利性媒體的經營方向與模式」座談會，邀請資深媒體人、傳播學者親臨現場，提出相關理論及實務案例。