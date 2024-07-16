用新船發行6億元公司債　四維航運：年省百萬美元利息

▲圖為四維航「德維輪」交船典禮貴賓合影。（圖／四維航提供）

記者張佩芬／台北報導

6月28日剛接了一艘全新6.33噸超輕便型散裝貨輪「德維輪」的四維航運(5608)，為還掉美元造船貸款，降低利息負擔，今(16)日公告決定發行第七次國內可轉換公司債新台幣6億元，每張面額新台幣10萬元，實際發行價格依競價拍賣結果而定，發行期間三年，估計一年可以結省上百萬美元利息支出。

「德維輪」目前已簽有一年以上的長期運約，租約採取指數連結方式，以未來幾年散裝船運市場船噸供需看，預計將可享有良好穩定獲利。四維航明年與後年都還有一艘新造船會陸續交船，另公司也會視市場情況出售舊船。

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