Fed提前降息呼聲高　台銀黃金存摺刷2606元天價

▲黃金示意圖。（圖／達志影像／示意圖）

記者陳瑩欣／台北報導

受到美國聯準會可望在7月底提前降息訊號影響，國際金價連日走高，帶動台銀黃金存摺勁揚，以台幣計價黃金存摺今（17）日早盤衝破2600元大關，近1年來漲幅已超過3成，去年砸近10萬元買黃金存摺的人，放到今年已賺逾3萬元。

理財專員指出，高盛已先喊出聯準會最快7月底降息的聲音，市場預期一旦降息美元走低，資金湧向黃金，雖然台幣匯率開盤升0.5分達32.620元，不過在國際金價升勢兇猛下，以台幣計價的黃金存摺今日第一盤賣出價就來到每公克2596元的天價，9點10分更衝破2600元大關，刷2602元新紀錄，9點25分再刷2606元新高。

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若與去年7月18日台銀黃金存摺收盤價1966元相較，近1年來漲幅已近33%，當時拿近9.83萬元買50公克黃金存摺的投資人，放到今天手中的5公克黃金存摺已值13萬零300元，相當於賺逾3萬元。

台銀貴金屬部交易報告指出，受聯準會主席鮑爾及部分官員釋放寬鬆訊號影響，市場對9月降息預期持續升溫，加上金價逐漸接近歷史高點，挑戰前高氣氛濃厚，買盤流入金市，16日已先推升國際金價一路上行每盎司（31.1035克）至2433美元。

分析師指出，黃金在歐美盤、亞洲盤接力拉抬下，台北時間17日上午9點27分，國際現貨黃金價格來到每盎司2475美元，分析師認為，本周國際金價持續挑戰2500美元大關。

據美國銀行（Bank of America）6月中旬稱，未來12-18個月，金價可能會反彈至3000美元。花旗銀行報告也指出，2024年黃金消費增長趨勢向好，可能推動2024年下半年現貨交易達到創紀錄的每盎司2400至2600美元；基準情況下2025年中期的黃金目標價格爲每盎司2800至3000美元。

個別分析師也指出，若國際金價跌破每盎司2385美元有可能重新陷入盤整，跌破2350美元則應積極止損。