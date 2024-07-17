奧運題材助攻面板雙虎　群創盤中漲破9%

▲群創光電。（圖／記者廖婕妤攝）

記者高兆麟／綜合報導

隨著7月底巴黎奧運即將開幕，面板雙虎友達（2409）和群創（3481）挾奧運題材，市場預期這將為長期低迷的大型電視面板價格注入新的活力，今（17）日在台股震盪中，兩家公司股價都開高走高，其中友達上漲超過4%，群創漲勢凌厲，超過9%，開盤二小時成交量飆逾36萬張，躍居上市公司成交王。

友達自結今年第二季合併營業額743.3億元，較第一季增加25.0%，與去年同期相比增加17.4%，群創第二季自結合併營收569億元，較去年同期增加3.2%，較上季增加12.6%，兩者都繳出亮麗成長的成績單。

[廣告]請繼續往下閱讀...

業界則預計，今年由於奧運和AI PC等題材推動，有望拉升面板出貨動能，面板出貨有望逐季成長，預期友達營收有望寫近三年新高，而群創則是在轉型非面板產業有成，搶攻半導體市場，面板級扇出型封裝（FOPLP）技術一期產能已經被搶光。

友達和群創雙雙在第二季的營收上呈現出雙位數的成長。在奥運題材推升下，兩家公司利用低價和低基期的優勢，成為市場盤面的焦點。

友達、群創近日更成為法人進出熱門標的，友達12日外資大買逾10萬張，成為台股買超的冠軍，當天股價一度站回20元大關，寫11個月來的新高，惟接續二個交易日轉為賣超，但外資持股比例攀升至27%波段高點，至於群創在12日當天外資也大買逾9萬張，同樣接續二個交易日轉為賣超。