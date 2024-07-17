換得到新版日圓！台銀到貨畫面曝光　4行庫上架

▲▼新版日圓運抵國內，台灣銀行開放媒體搶先拍攝面額10000、5000及1000元新鈔。新版日圓紙鈔除上面人頭頭像改變外，還加入了新的雷射防偽技術。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者陳瑩欣／台北報導

日圓新鈔台灣銀行有貨了！台銀、兆豐銀、第一銀行及合庫銀行今（17）日上午新版日圓現鈔到貨，不過各銀行換新版鈔券要求不同，民眾換匯前最好多留意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台銀指出，今日總行有提供新版日圓紙鈔兌換；一銀則表示，北、中、南三區部分分行今起將會有新版日圓現鈔到貨，那些分行可提供兌換，需視其舊版日圓現鈔庫存多寡而定。

兆豐銀則表示，共有17家分行在初步配售範圍，北區包含國外部、金控總部、忠孝、中山、城中、永和、松南、信義、基隆、土城、板橋、敦化共計12家分行，及桃竹苗、中南部包含桃園機場、竹科新安、台中、府城及港都共計5家分行，預計於新版日幣抵台當天即可獲得配額，其餘分行若有向國外部訂購日幣，依保全運送時程，最快於新版日幣抵台隔日取得新版日幣。

日本新版紙鈔有面額10000日圓、5000日圓及1000日圓，其中新版10000日圓鈔票人物從思想家福澤諭吉，換成了被稱為「日本資本主義之父」澀澤榮一，圖樣換成了東京車站。

至於新版5000日圓鈔票的人物，也從小說家樋口一葉換成教育家津田梅子，圖樣從換成紫藤花；1000日圓上的人物從醫師野口英世，換成醫學家北里柴三郎，圖樣從富士山換成葛飾北齋繪製的「神奈川沖浪裏」。

另外，新版日圓鈔防偽升級，加入「全像攝影」技術，鈔票偉人圖案將隨角度出現變化，花紋極度精細，由於日本國內部分機器來不及升級，可能會遇到不收新版鈔票的情況，而新版紙鈔發行後，流通的舊鈔仍可使用，由於新舊鈔雙軌並行將維持一段時間，加上日圓現鈔賣出價在0.2095左右表現，與前波甜甜價0.2046相較並不誘人，因此今日換匯客人相對冷清。