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台灣大葡萄牙DwP Global Summit分享永續創新成就　MyCharge獲「數位新使命智慧城市獎」獎項

記者蘇晟彥／綜合報導

由全球永續賦能倡議組織（Global Enabling Sustainability Initiative, 下簡稱GeSI）舉辦「2024年數位新使命全球高峰會(Digital With Purpose Global Summit,下簡稱DwP Global Summit)」，7月9日至11日在葡萄牙卡斯凱什(Cascais)舉行，集結超過4,000位ICT產業代表參加，並邀請超過250名來自全球產業的菁英，共同探討生物多樣性、教育、智慧城市和永續金融領域等超過70個數位應用案例，透過數位科技解決方案，落實永續發展。

▼台灣大哥大MyCharge專案獲頒「數位新使命智慧城市獎 (Digital with Purpose Smart Cities Award)」，由台灣大哥大新世代體驗發展處副處長陳文振(右)代表領獎。（圖／台灣大哥大提供）

▲▼ 台灣大哥大提供

台灣大哥大身為GeSI連任三屆、7年的理事會成員，以DwP倡議為契機，推動ICT產業永續發展新高度，永續品牌公關副總劉麗惠今年第三度以GeSI理事身分受邀出席DwP Global Summit，在主舞台區與GeSI總監Luis Neves 及其他三國企業代表分享透過DwP評比、以更符合數位應用的永續指標自我檢核永續發展的重要性，劉麗惠並以「Open Your AI Ocean」為題進行演說，分享台灣大哥大運用AI辨識，建構海洋生物資料庫，協助海洋保育團隊資料收集的案例，現場透過台灣大哥大自行研發的LIAISE(Language Insert AI Special Edition)平台，播放AI Ocean數據海洋專案成果影片，將原始影片的中文字幕、語音自動轉換成英文，於全球ESG盛會展現台灣大哥大堅強AI技術實力，並以「MyCharge」專案在高峰會閉幕式上獲頒「數位新使命智慧城市獎」。

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台灣大哥大在DwP評核中獲Pioneering認證 展現國際級永續實力
 DwP數位新使命倡議(Digital with Purpose)由全球ICT產業發起，呼籲各國積極透過數位科技發揮影響力，致力達成巴黎氣候協定及聯合國永續發展目標，並全力降低在創造長遠商業價值過程中，可能帶來的負面衝擊。台灣大哥大以國際級標準推動永續發展，2016年起成為全台首家GeSI企業會員，自2022年首度參與DwP評核(Pilot run)，並於2023年DwP正式評核中獲得Pioneering認證，係全球前三大表現最優之企業。台灣大哥大永續品牌公關副總劉麗惠更受邀於今年論壇的主舞台，與來自全球領導企業進行小組對談，分享DwP如何以ICT產業的視角，幫助科技產業以不同的框架檢視自身ESG作為。透過參與DwP評核，顯示台灣大哥大於氣候變遷、生物多樣性、循環經濟等面向的策略佈局與實踐成效，更代表台灣大哥大運用國際級標準落實永續發展之企圖心與努力。

▼台灣大哥大永續品牌公關副總劉麗惠於葡萄牙DwP Global Summit分享AI助力海洋保育的永續創新成就，並透過台灣大自行研發的LIAISE平台，播放成果影片，將原始影片的中文字幕、語音自動轉換成英文，展現台灣大AI技術堅強實力。

▲▼ 台灣大哥大提供

「Taiwan Mobility」國際發光 數據賦能打造一站式充電站服務 推動綠色移動革命
 台灣大哥大連結資通訊核心，推動永續發展，制定「Taiwan Mobility」策略，攜手策略夥伴USPACE，拓展電動車充電服務「MyCharge」，透過合作的APP，用戶一鍵預約指定場站充電車位與電動車租賃服務，建構綠色共享交通生態圈，服務上線至今，於全台的飯店、百貨商場、商辦、營運停車場等場所，建置150餘樁充電樁。台灣大哥大新世代體驗發展處副處長陳文振於DwP Global Summit中，以「From Mobile to Mobility: "MyCharge" EV Charging Service」為題發表演說，展示台灣大哥大布局共享移動市場的成果，同時憑藉「MyCharge」專案獲大會頒贈「數位新使命智慧城市獎 (Digital with Purpose Smart Cities Award)」。GeSI總監Luis Neves表示：「數位新使命全球獎」象徵企業透過數位科技解決方案，來因應永續發展挑戰。台灣大哥大再次展示了其在共享移動市場的領先作為，在電動車市場轉型時期，憑藉MyCharge簡化用戶體驗，助力電動車普及。」

「數位新使命全球獎 (Digital with Purpose Global Award)」由GeSI主辦，德國知名研究機構Wuppertal Institute根據穩健性、創新性、可擴展性和有效性四大指標進行評選，並從教育、智慧城市和生物多樣性三大類別中，各選出一個指標性專案進行頒獎。評審針對「MyCharge」專案給予高度評價，指出未來城市除了朝淨零減碳目標前進，也需要以人為中心，建立更具包容的城市。MyCharge看見用戶需求，延伸電信科技支援，以及營運千萬用戶的客戶維繫經驗，應用於充電服務推廣，加速電動車普及，成為最終獲頒「數位新使命智慧城市獎」關鍵。

▼台灣大哥大新世代體驗發展處副處長陳文振擔任創新論壇講者，分享「Taiwan Mobility」策略，建構綠色共享交通生態圈成果。

▲▼ 台灣大哥大提供

台灣大哥大AI技術助力海洋保育 展現AI多語翻譯技術
 台灣大哥大永續品牌公關副總劉麗惠以GeSI理事身分受邀參與DwP Global Summit，進行專題演講，分享台灣大哥大如何雙向媒合有公益價值主張的 NPO、社會企業及具有科技應用能力的新創團隊，共同保育海洋，促進生物多樣性；台灣大哥大投注研發資源與資金，與海洋保育團隊共同開發台灣民間第一套植入AI辨識功能的「AI Ocean 數據海洋」海洋生物資料庫，最快10秒就能辨識生物，且精準度超過80%，豐富海洋資料庫，有利海洋保育研究發展。現場透過台灣大哥大自行研發的LIAISE(Language Insert AI Special Edition)平台，播放「AI Ocean 數據海洋」成果影片，用AI技術將原始影片的中文字幕、語音自動轉換成英文，大秀AI技術實力，後續也將持續協助升級海洋生物資料庫，提升資料庫的豐富性。全球體育盛事巴黎奧運將展開，劉副總現場播放台灣大哥大授權予中華奧林匹克委員會，作為2024巴黎奧運中華隊官方應援曲《Never Give Up》，與在座全球各國的永續推動者相互勉勵，在永續發展的道路上，永不放棄。

接軌國際永續倡議 朝2040 RE100、2050 Net Zero邁進
 台灣大哥大遵循巴黎協定，為亞洲第一家以「控制升溫在1.5°C」情境通過SBTi 2050年淨零路徑審查的電信業者，2022年加入RE100(100% Renewable Energy)，承諾2040年100%使用綠能、2050年達到淨零排放。更進一步於2024年加入全球交通載具電動化倡議EV100(Electric Vehicle 100%)，制定四大承諾與兩項額外行動，為全台灣三家通過EV100會員中承諾最完整的企業；加入「富邦能源綠能投資平台」，攜手泓德能源、富邦人壽、富邦媒體共同成立控股公司「富邦能源」，預計投資380 MW光電案場以及開發354 MW儲能案場，加速再生能源發展，同步強化能源轉型過程中的電網韌性。

以科技推動社會進步 榮獲國內外永續評比肯定
 台灣大哥大以核心專業連結永續思維，獲國內外永續評比肯定，連續7年入選DJSI世界指數(DJSI World)，位列全球電信業前三名；在《機構投資人》全亞洲區(不含日本)評比，連續2年獲「最受尊崇企業」及最佳ESG、最佳CEO、最佳CFO；連續10年榮獲公司治理評鑑上市公司前5%肯定；連7年入選「臺灣永續指數」成分股；4度獲碳揭露組織CDP氣候變遷評比最高等級A，連續3年獲CDP供應商議合評比最高等級A，位居全球前12%的領導企業。

▼DwP Global Summit日前於葡萄牙舉行，集結超過4,000位ICT產業代表參加。台灣大哥大身為GeSI連任3屆、7年的理事會成員，以DwP倡議為契機，推動ICT產業永續發展新高度。

▲▼ 台灣大哥大提供

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