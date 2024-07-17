萬泰物流供應鏈獲ISO 9001認證　品質管理系統再升級

▲萬泰物流供應鏈公司總經理練崇德(持證書者)與同事歡慶榮獲「ISO 9001品質管理系統」認證。（圖／萬泰提供）

記者張佩芬／台北報導

正在準備股票上市的萬泰物流供應鏈公司，在國際物流領域深耕30年，不僅專注於服務，更相當重視資訊安全的維護，在取得ISO 27001(資訊安全管理系統)認證後，今(17)日宣布公司進一步在「海、空運物流供應鏈運輸輔助業作業系統之服務」上榮獲「ISO 9001品質管理系統」認證。

公司高階指出，這一成就標誌著公司在品質管理和服務標準上達到了新的高度，也證明了萬泰物流供應鏈在物流行業中的領先地位。ISO 9001認證是一個全球公認的品質管理標準，要求企業在管理和運營的各個環節中保持高標準。這次認證進一步肯定了萬泰物流供應鏈在品質管理上的卓越表現。

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▲萬泰物流獲頒發的「ISO 9001品質管理系統」認證證書。（圖／萬泰提供）

萬泰物流供應鏈公司始終秉持著「優良品質、滿意服務、全員參與、永續經營」的服務理念，致力於為客戶提供最優質的物流解決方案。通過此次ISO 9001認證，公司將繼續提升內部管理水平和服務質量，確保所有物流服務的一致性和可靠性，以擁有的豐富經驗、專業敬業的團隊，持續優化內部流程和服務模式，推動業務創新，更佳的滿足客戶日益增長的需求。

未來，萬泰物流供應鏈股份有限公司將一如既往地專注於品質管理和服務提升，為客戶創造更大的價值，並在全球物流市場中保持領先地位。我們衷心感謝所有客戶、合作夥伴及員工的支持與信任，正是有了你們的共同努力，萬泰物流才能夠取得今天的成就。我們期待未來能夠繼續攜手共進。