川普批「台灣搶生意」收保護費　費半市值蒸發逾16兆

抽中賺逾4.6萬！東哥遊艇申購明起跑 還有4檔可試手氣

本周新股抽籤連環發，除了三洋實業（1472）、信紘科（6667）、ABC-KY（6598）今日還可申購外，東哥遊艇（8478）及上洋（6728）也將在明（19）日開始申購，其中，以17日收盤價計，東哥遊艇價差46.5元，等於若幸運中籤，有機會可賺46500元。

記憶體廠漲價太強勢引客戶反彈 DRAM價格漲勢暫緩

根據日媒報導，由於記憶體廠強勢的漲價談判，讓客戶對此抗拒，因此DRAM價格漲勢也跟著暫緩。

日圓兌美元強升至155 台幣換匯探「0.2128」、2個月最苦價

台幣貶、日圓升雙重壓力影響，台銀日圓現鈔牌告價今（18）日上午9點04分掛出0.2128，為5月7日、逾2個月以來新高，以10萬台幣換匯，較上周低點少換逾1.88萬日圓。

美科股血洗！台積電跌43元千元不保 指數殺逾500點

美股周三（17日）表現分歧，道瓊創高、費半暴跌，台股今（18）日表現受到美國共和黨總統候選人、前總統川普「保護費」言論延燒加上中美晶片戰升溫影響，以大跌396.81點、23373.01點開出，指數重挫近500點，台積電（2330）下挫43元至987元。

築間拚9月送件申請上櫃 Q4要開出東南亞首店

築間（7723）持續擴大海內外布局，董事長林楷傑透露，8月將在新北樹林開出新品牌，10月初要在日本大阪展出首店，11月則插旗東南亞、將在馬來西亞拓新點，預計年底前海內外還要展店至少20家；此外，築間也預計9月要送件申請上櫃，力拚後年轉上市，期待在更多投資人參與下，取得更多資本市場奧援，挹注未來展店動能。

平凡工程師1檔股票存300張 年領300萬股息

存股很無聊，耐得住寂寞也才能抱得住。臉書「小寶存股」版主寶爸從大學剛畢業後就認真存股，花14年時間買回自己的時間自由，再持續投入每年領到的股利，現在身價已經上億。他認為，存股標的就是越穩定、越能給你回報。

平凡工程師5關挑好股滾出上億 年領股利超過300萬

「投資就是參股做生意。」這是臉書「小寶存股」版主寶爸存股超過20年最大的體悟。他表示，只要找到好公司、有耐心持續投入，股價與時間自然能給你好報酬。就像美國股神巴菲特所說，人生就像滾雪球，要找到足夠長的坡道和充足的雪量，雪球自然會越滾越大。

業務員服務「太周到」踩紅線 第一金證、元大期貨挨罰

金管會證期局今（17）日公告2項裁罰案，都因金融機構旗下業務員「服務太好」導致違規挨罰，其中第一金證華江及桃園分公司業務人員因涉及委託書代收業務，因此罰60萬元；元大期貨則是因為有2名員工去年9月底提供交易人建議買賣訊息，公司遭認定內控制度設計與執行有效性不足，因此裁罰24萬元，2名違規員工各處停業一個月。

統一取得Yahoo台灣電商8成股份 獲得營運主導權

公平會今（17）日通過統一（1216）與香港商雅虎資訊（Yahoo 台灣電子商務業務）結合案，預計在今年稍晚完成與Yahoo合資，其中，統一持有Yahoo台灣電商業務8成股份，並取得營運主導權，未來Yahoo將授權雙方的合資業務，延續使用Yahoo台灣電商品牌。

拿不出水費單慘了！國稅局判定「非自住」 補繳逾146萬稅金

申請自用住宅重購退稅的民眾注意！財政部台北國稅局表示，有查到民眾列報重購退稅146.3萬元，但因拿不出繳水費單據被註記「空戶」，在明顯沒有居住事實的情況下予以剔除，國稅局也特別提醒，使用重購退稅優惠的民眾，住宅要有「5年自住」的事實，如果查到改作他途或移轉，退稅將會被追回。