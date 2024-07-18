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台積電「老人與狗」效應來了！　謝金河：股價向年線修正

▲▼北威論壇一月份以「拜登主政下的美國」為題，邀請台新投顧總經理李鎮宇、台灣大學政治學系教授楊永明、中信金融管理學院講座教授林建甫、財信傳媒董事長謝金河以及香港北威國際集團董事總經理劉憶如發表演講。（圖／記者湯興漢攝）

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河今日以「台積電的老人與狗效應」為題撰文，表示台積電這次因川普股價重挫，但最關鍵的是台積電這半年的大漲產生的過大乖離，股價與年線的乖離過大，技術面的調整也會跟著來，這次台積電股價修正展開，台灣的加權指數也會拉回，下半年，很多蹲很久的老牌企業會伸展一下。

以下謝金河臉書全文：

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川普接受英文版的彭博商業周刊專訪，指出台灣賺太多錢了，必須交保護費，今天美國科技股慘跌，最慘的是費城半導體指數重挫6.81%，代表大型科技股的Nasdaq100大跌599.48，連美元指數也下跌0.5%。

個股跌慘的有AMD跌10.21%，高通跌8.61%，台積電ADR身處風暴核心也重挫14.84美元，跌幅7.98%，今天台股加權指數下跌的壓力會很大。其他跌得慘的還有AVGO跌7.91%，NVIDIA跌6.64%，美光跌6.27%⋯⋯

其實牽動這次半導體股全面重挫的，川普只是情緒勒索，核心是ASML公布財報，預告Ai需求強勁，毛利率51.5%，優於預期，不過稅後淨利按年跌19%，不過預告第三季展望不佳，加上美國警告不得出售先進設備給中國，ASML重挫134.14美元，跌幅12.74%，這是牽動半導體產業下跌最重要的核心。

台積電這次被川普的掌風擊中，股價也重挫，不過最關鍵的是台積電這半年的大漲產生的過大乖離。這個禮拜一，我交今周刊的稿子，標題是台積電的「老人與狗效應」，交稿的時候，川普遭槍擊，但沒有指涉台積電。

這是德國投資家科斯托蘭尼在他的大作「一個投機者的告白」書中寫到：老人帶小狗出來蹓狗，小狗會在主人身邊狂奔，最後會回到主人身邊。

小狗代表股價，老人指的是年線，這半年，股市大漲的是大型權值股，台積電漲到1080元，年線在668元，過去卅年，台積電一直都是沿著年線移動，像鴻海從2008年起都貼著年線走，這次跑到234.5元，年線仍在125元，股價與年線的乖離過大，技術面的調整也會跟著來。

這種年線乖離的修正，最精典的是緯創，去年7月，緯創漲到161.5元，那時年線在43.4元，這個太大的乖離讓緯創回檔調整一整年，現在緯創109元，正好是年線的位置，也就是小狗最後跑回主人身邊。

不過，技術修正也有像華城，因為基本面強勁，股價和年線的乖離一直都在！這次台積電股價修正展開，台灣的加權指數也會拉回，下半年，很多蹲很久的老牌企業會伸展一下。

關鍵字： 台積電

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