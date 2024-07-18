台積電「老人與狗」效應來了！　謝金河：股價向年線修正

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河今日以「台積電的老人與狗效應」為題撰文，表示台積電這次因川普股價重挫，但最關鍵的是台積電這半年的大漲產生的過大乖離，股價與年線的乖離過大，技術面的調整也會跟著來，這次台積電股價修正展開，台灣的加權指數也會拉回，下半年，很多蹲很久的老牌企業會伸展一下。

以下謝金河臉書全文：

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川普接受英文版的彭博商業周刊專訪，指出台灣賺太多錢了，必須交保護費，今天美國科技股慘跌，最慘的是費城半導體指數重挫6.81%，代表大型科技股的Nasdaq100大跌599.48，連美元指數也下跌0.5%。

個股跌慘的有AMD跌10.21%，高通跌8.61%，台積電ADR身處風暴核心也重挫14.84美元，跌幅7.98%，今天台股加權指數下跌的壓力會很大。其他跌得慘的還有AVGO跌7.91%，NVIDIA跌6.64%，美光跌6.27%⋯⋯

其實牽動這次半導體股全面重挫的，川普只是情緒勒索，核心是ASML公布財報，預告Ai需求強勁，毛利率51.5%，優於預期，不過稅後淨利按年跌19%，不過預告第三季展望不佳，加上美國警告不得出售先進設備給中國，ASML重挫134.14美元，跌幅12.74%，這是牽動半導體產業下跌最重要的核心。

台積電這次被川普的掌風擊中，股價也重挫，不過最關鍵的是台積電這半年的大漲產生的過大乖離。這個禮拜一，我交今周刊的稿子，標題是台積電的「老人與狗效應」，交稿的時候，川普遭槍擊，但沒有指涉台積電。

這是德國投資家科斯托蘭尼在他的大作「一個投機者的告白」書中寫到：老人帶小狗出來蹓狗，小狗會在主人身邊狂奔，最後會回到主人身邊。

小狗代表股價，老人指的是年線，這半年，股市大漲的是大型權值股，台積電漲到1080元，年線在668元，過去卅年，台積電一直都是沿著年線移動，像鴻海從2008年起都貼著年線走，這次跑到234.5元，年線仍在125元，股價與年線的乖離過大，技術面的調整也會跟著來。

這種年線乖離的修正，最精典的是緯創，去年7月，緯創漲到161.5元，那時年線在43.4元，這個太大的乖離讓緯創回檔調整一整年，現在緯創109元，正好是年線的位置，也就是小狗最後跑回主人身邊。

不過，技術修正也有像華城，因為基本面強勁，股價和年線的乖離一直都在！這次台積電股價修正展開，台灣的加權指數也會拉回，下半年，很多蹲很久的老牌企業會伸展一下。