9檔「AI機器人」台灣概念股出列　黃仁勳、馬斯克都愛

▲輝達創辦人黃仁勳在GTC大會上秀出整排人形機器人。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

不論在輝達GTC大會上，還是在COMPUTEX演講上，AI教父黃仁勳在螢幕上展示人形機器人的那幕，都令人印象深刻。事實上，不僅黃仁勳對機器人充滿熱情，科技狂人馬斯克也大愛，驗證新時代的來臨。

「搭載AI的人形機器人，是AI教父黃仁勳、和科技狂人馬斯克對未來產業最有共識的想像藍圖！」群益投顧研究部副總裁曾炎裕說。今年3月，黃仁勳在輝達GTC大會，秀出整排人形機器人，緊接著7月初，特斯拉人形機器人Optimus第二代（Optimus Gen 2），在世界人工智慧大會（WAIC）亮相，兩大科技巨頭皆宣示機器人時代即將來臨。

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「人形機器人會透過理解人類語言的提示來進行作業修正，提高生產效率和靈活性，是生成式AI下個發展重點。」富邦投顧董事長蕭乾祥就說，隨AI和感測器技術不斷突破且成本下降，全球人形機器人產業正加速發展；據市調機構預估，2024年全球服務型AI機器人市場規模約74億美元，至2030年的年複合成長率將達27％。

不過，人形機器人還在萌芽階段，要進家戶仍需時間。但其實機器人是不是人形並非關鍵，重點是如何與外界建立連結，而這部分需仰賴終端設備軟硬體整合。

資策會MIC產業分析師張家輔表示，輝達對人形機器人打造的基礎模型Project GR00T，AI算力技術已經到位。事實上，AI算力是人形機器人的大腦，終端設備則是四肢，「科技巨頭和新創公司都想做出機器人，因此，各種感測元件或是對外連接的硬體設備被視為一大商機。」曾炎裕補充。

進一步來說，環境資料蒐集、移動控制和實境感知等，就是機器人和外界建立連結的媒介，也因此機器人的三大感知：視覺、聽覺、觸覺，是基本建置。本刊彙整機器人最需要的這三大感知，幫讀者精挑出受惠概念股共9檔：所羅門、玉晶光、華晶科、佳能、鈺太、美律、穩懋、宏捷科、全新。



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