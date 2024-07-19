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104人力銀行回應人頭公司事件　提出8點求職安全提醒

▲▼面試、人才招募、履歷、求職。（示意圖／ETtoday資料照）

▲求職。（示意圖／ETtoday資料照）

記者廖婕妤／台北報導

日前媒體報導，人力銀行被詐騙集團盯上，檢調搜索人頭公司，透過104人力銀行不當邀約求職者面試，104人力銀行今（19）日發出聲明回應，也提出8點求職安全，提醒求職者留意。

104人力銀行表示，為保障求職安全，已建置AI資安異常偵測及管理系統，平時即透過資安巡檢機制進行查察。本案件是由104人力銀行上述系統主動偵測到特定徵才企業系統使用行為異常，經104人力銀行蒐證後，發現該徵才企業疑似不法，主動向調查局台北市調查處報案，由檢調展開後續偵辦。全案目前已進入司法程序，基於偵查不公開原則，104人力銀行不針對案件細節說明。

104人力銀行提醒求職者，若邀約面試的企業與刊登職缺的企業不符，歡迎向104人力銀行檢舉，也請留意以下求職安全提醒。

一、應徵時下新興職務（如網紅／直播主／模特兒）時，請主動向徵才企業了解契約內容，留意是否需要事先負擔攝影、宣傳等費用，以及付費方式。

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二、徵才企業經營型態與應徵職務內容，若是與線上博弈（賭博網站）有關者，請勿接受聘僱，以免觸法，並請將訊息即時通知104人力銀行處理。

三、面試前3要點：確認公司是否合法、告知親友面試地點、留意職缺內容有無不實。

四、不繳錢、不購買、不辦卡、不簽約、不交證件、不留機敏個資(如 身份證字號、存摺帳號、金融密碼等)。

五、不要在非辦公時間（如深夜）、非公司所在處或異常偏僻地點（如郊區、旅館、密閉空間等）面試。

六、不隨意加Line等通訊軟體，多用104平台連繫來保障自己。

七、您有權拒絕面試中任何讓您不舒服的不當動作、接觸、語言。

八、求職安全專線：【勞動部】0800-085-151、【104人力銀行】02-29126104轉2或來信詢問。

關鍵字： 104人力銀行求職安全不法徵才檢調搜索AI資安

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