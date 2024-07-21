全球遊戲市場爆炸成長　專家點名2檔「博弈概念股」獲利大躍進

▲隆中今年Q1每股賺0.93元。（圖／翻攝自官網）



文／玩股講客人

現在的台股文創股王就是鈊象（3293），這應該不用多說，你知我知獨眼龍也知，強者恆強，過去從電玩機台切入手遊，靠著明星三缺一迎來近十年的黃金獲利期，時序來到2024年，解封後又擴張到全球博弈系統，獲利展望又更上一層樓，所以一路漲漲漲，有買的當然是恭喜，套牢的也不用灰心，那麼沒買的怎麼辦？

從鈊象最新營運展望來看，未來的獲利結構會變成手機遊戲及博奕遊戲，這兩種的毛利率跟公司販售遊戲機台業務差很多，而且線上遊戲授權或維修，也不用像遊樂場的實體機台一樣，要買一堆硬體設施，還要配置一堆維修人員待命，獲利以軟體為主，未來的營運展望還是相當明亮！不過天花板到底有多高？這就要從產業面來研究。

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首先看到遊戲市場，鈊象2023年年報提到，全球遊戲市場產值每年都穩健成長，2023年全球遊戲市場總營收目前來到約1,840億美元，比前一年1,829億美元又多了11億美元，這折合台幣是360億元，鈊象每個月營收差不多在15億元，而且這個全球市值有49%是「行動裝置」，所以鈊象當然每個月都幾乎在創新高，但我要先說，這跟股價無關啊！重點還是在全球市場繼續爆炸成長，那獲利就會繼續成長，這才是真的。至於鈊象新切入的博弈市場，這玩的資金及規模就更高端了，絕對不是跟你手遊在那邊明星三缺一儲值幾千、幾萬元而已，博弈單位還得加上「幾個零」。

從泰偉整理的年報，就可以看出博弈市場的規模有多麽驚人，每年複合成長率居然是11.7%！另外一個是亞太地區，2025年預計會增加3.33億移動互聯網用戶，也就是用行動裝置賭博的人，這成長幅度也相當嚇人。而且這塊餅顯然還是春秋戰國時代，每家線上博弈開發商都摩拳擦掌，而且全球市場年複合成長10%以上，也代表只要公司卡位吃到餅之後，就會一路賺下去，因為博弈金流本來就非常大，所以不容出錯，這些賭場除了選定廠商就會長期合作，也會砸一堆錢在系統維修保養，這就有點類似工業電腦的產業模式，賺這塊餅的技術性也不高，卻能賺到不少錢，但要切入市場還要確保系統永遠不會異常，而且耐用性也必須很高，雖然工業電腦是硬體，而賭場當然也是有實際機台，但同樣邏輯套用在線上博彩市場，也具有異曲同工之妙。

不過台灣能投資的博弈概念股可不只是鈊象，以線上博弈或網路遊戲來說，隆中、泰偉也是佼佼者。

隆中（6542）一開始是代理中、日、韓知名遊戲大作，以自有品牌「Pubgame」成為聯運平台通路發行的領導商，代理遊戲包含知識王、有殺氣童話、率土之濱、Final Blade、 射鵰英雄傳2、盛唐幻夜、Idle Princess、Shining Maiden。後來慢慢發展，隨著PC遊戲發達而切入網咖市場，開始作區網遊戲系統生意，轉往B2B市場。

如果單從遊戲產品來看，是手遊跟PC遊戲，不過營運模式還是有所不同，以毛利率最高的當然是自有產品發行，不過隆中也不是傻傻靠自己，因為你也知道遊戲玩家的口味堪比當沖，每天要玩的都不一定，如果公司過度仰賴單一遊戲自行開發，就可能面臨類似新藥公司的狀況，也就是花了一堆錢解盲成功，但最後市場及醫療機構卻不買單。所以隆中就比較聰明一點，除了持續開發手遊，也去代理一些市場熱門遊戲，這個至少能穩定營運，不用擔心遊戲賣不好的風險。再來就是授權的區網遊戲，這個直接找企業或網咖，對長期穩定獲利也有加分效果，所以隆中並不是傻傻一直開發新遊戲，而是一編創新、一邊累積獲利。2024年首季EPS繳出0.93元、年增63.16%，確實繳出非常火熱的好成績。

泰偉（3064）設立於2000年，一開始是專門研究及生產商業用遊戲機主機板，目前具備具備商業用電子遊戲、PC Game、On-Line Game及Console Game等研發能力。近年則積極轉型，主力放在博奕遊戲及地產開發為主。

泰偉切入線上博弈市場，到底有沒有實質績效？這個從公司獲得義大利及澳門兩大指標性賭場大國認證，就很清楚看到地位性了。義大利早在20年前就已經鬆綁賭博業，所以在歐洲算是很有地位性又歷史悠久的老賭場，而泰偉成為。再說到澳門當地賭場及博彩業，早就已經成為澳門經濟重要支柱。

另外是泰偉金門工商綜合區，實際上說白了，就是公司想卡位金門開賭場，並導入軟硬體設施，但後來因為政策卡關，所以目前幾乎是無進度發展。再看到近幾年獲利，泰偉長期虧損，近幾年也跟新冠疫情有些關聯性，因為無法防疫出門，不過2023年底公司啟動減資70%將虧損都打掉，也不再堅持實體賭場，並開始擴大經營網路博弈市場，同時與義大利特許彩票營運商SISAL合作提供其軟硬體系統和服務，也成為義大利視頻彩票系統國家認證全球八大公司之一。進入2024年第一季就開始不同，單季EPS繳出1.01元，年增幅度高達10000%，也算是有好的開始！

從兩家博弈公司的營運近況來看，自從切入線上博弈系統之後，獲利也大幅度改善，回頭再看看鈊象跨出海外博弈系統的這步棋，似乎也值得期待。

本文由《玩股網》授權提供。