撿便宜的台積電？　分析師點頭「分批低接OK」1操作會被抬出場

▲分析師提醒，不要開槓桿。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）於18日舉行法說會，並釋出樂觀財測及展望，但股價仍受波及，19日開低走低，並以最低970元作收，不少投資人想趁低價時進場，但又擔心會被套牢，求問「現在適合進場嗎？」對此，分析師林信富表示，「用零股分批低接OK，但是不要過度有開槓桿的工具」。

林信富在個人粉專「Super研究團隊林信富分析師」發文，台積電的法說會講得不錯，法人也上修今明兩年的營收和獲利預估，中長線的基本面穩健。然而，儘管法說會的內容令人振奮，但台積電的股價卻似乎未有明顯反應。

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林信富表示，台積電的股價乖離率仍處於高位，18日融資也是今年以來單日增加最多的一天，提醒投資人，即便中長線的看法仍是正面，「用零股分批低接OK」，不要過度使用開槓桿的工具，像是融資、權證、個股期等，否則很有可能中間隨時被抬出場。

據了解，台股近日受到美國前總統川普放話「收保護費」言論影響，3天跌掉逾千點，大批投資人哀號，就連PTT股版版主都無奈，總資產少超過1500萬元，「我比你們還悶」，於是開了怒灌討論區，讓網友宣洩情緒。網友紛紛留言，「川普把拔995，不要再講話了」、「三天賠掉12萬，我好崩潰」、「少20幾萬的路過，放著套到底，等待反攻號角」、「這幾天少了90萬」、「這波下跌噴了600多萬」。