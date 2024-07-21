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貿協AI CEO工作坊　培育企業領導人全方位AI能力

▲首屆貿協AI CEO工作坊熱鬧開訓，前排左起台灣新日化董事長張志毓、AWS台灣企業銷售暨策略方案部副總謝佳男、貿協董事長黃志芳。（圖／貿協提供）

▲左上圖貿協董事長黃志芳精心打造TAITRA AI CEO工作坊貿協 AI CEO 工作坊；右上圖小型高階互動論壇左起AWS台灣企業銷售暨策略方案部副總經理謝佳男、貿協董事長黃志芳、鉅鋼公司資訊長簡光正；下圖首屆貿協AI CEO工作坊熱鬧開訓，前排左起台灣新日化董事長張志毓、AWS台灣企業銷售暨策略方案部副總謝佳男、貿協董事長黃志芳與講師及學員合影。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

針對最熱門的AI課程，外貿協會為企業界CEO量身打造的首期「貿協 AI CEO工作坊」昨(20)日在貿協國貿大樓全新「天空廣場」熱鬧開訓，吸引日月光、穩懋、光寶、士林電機、永進機械等逾30家、33位來自傳產、科技、服務、貿易、機械等產業CEO及高階學員熱烈參與。

貿協指出，的全球AI應用大爆發，台灣顯居人工智慧革命中心，政府全面推動提升AI人力，貿協配合政府政策，繼成功舉辦COMPUTEX，促成歷來最多重量級國際CEO參與紀錄，基於協助企業經營高層克服AI應用焦慮，善用AI技術提升競爭力目的，在董事長黃志芳帶領下「貿協 AI CEO工作坊」正式開辦。

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黃志芳在開訓引言時以「麻雀變鳳凰」比喻，分享「貿協邁向AI的旅程」故事，他表示去年為AI元年，每一家公司都必須是一家AI公司，今年貿協舉辦的台北國際電腦展，吸引眾多美國科技巨頭前來，輝達執行長黃仁勳更掀起一陣旋風，顯示台灣在全球AI領域的重要地位。與此同時，貿協近年來更以身作則，積極的轉型，從傳統的公協會逐步成功轉型為科技驅動的現代化組織，這也是辦理貿協AI CEO工作坊的起心動念。

貿協深信，數位時代，每家公司都應該是一家科技公司，於是開始積極推動數位轉型，2023年人工智慧時代來臨，更深信每家公司都應該是一家AI公司。

在這過程中先後成立創新中心，舉辦TAITRA Tech Talk科技論壇，成位數位科技中心、全員學大數據、訂定貿協的AI Policy，開發貿協的GPT-TARA，成立數據治理委員會、用AI解決業務痛點、自行訓練語言模型、開發台灣企業大腦等。

關於開發「台灣企業大腦」，在經濟部支持下，貿協正打造台灣對外貿易AI平台，將來業者只要輸入統編，貿協AI即會幫業者分析市場並提供拓銷工具及平台的客製化建議，預計今年下半年上線。未來更進一步將為企業推荐潛在國外買主，最終目標為創造跨業合作的生態系。將為廣大台灣中小企業運用AI拓展國際市場提供適切服務，開拓更多商機。

此次開課前，貿協事先對學員的企業所做的「企業應用Gen AI焦慮因素觀察」問卷顯示：企業在應用生成式AI技術所面臨主要課題有主管或員工對生成式AI能產生的強大能力不清楚、員工缺乏運用生成式AI相關技能、公司或部門沒有明確的用途策略、不知道如何選擇適合企業需求的AI工具、以及公司內部使用生成式AI技術的技能有限等。

此外問卷更反映出中小企業應用低業務影響力類別的生成式AI較普遍，大型企業則更願投注資源嘗試能夠產生中度業務影響力的生成式AI應用。這反映出企業規模影響技術應用決策，大型企業具備更多資源和風險承受能力，中小企業則需更多支持和引導以加速進展。解決這些業界所面臨的挑戰，正是開辦此次AI CEO工作坊最重要的目的。

據觀察，企業導入AI最常遇到的課題首先是數據/資料是否有效可用、其次是有無串連業務及AI應用工具的關鍵人才，再則是需要找到符合企業自身需求的AI模型或工具，因此領航企業的舵手與高階經理人能理解並選擇適當的AI技術平台，就成為AI化的關鍵。

黃志芳更強調，AI需要長期觀察與滾動式不斷優化，因此，吸收他人智慧及經驗也是至關重要。而本次AI CEO工作坊正是以上述四大面向為主軸，帶領CEO們探索更清晰的企業AI化方向，並期藉培養高階管理層理解AI，繼而深化擴大提升企業AI應用能力影響力。

為配合政府推動「產業AI化」的政策，黃志芳領軍親自籌劃以數據、人才、平台工具、治理為四大講授主軸的「TAITRA CEO 工作坊」，除由黃志芳於兩日課程開場分別分享貿協全面助攻中小企業的智慧服務專案，以及在貿協AI轉型進程中找出自己合適的技術工具；更特別邀請到微軟台灣研發中心張仁炯總經理、群聯電子潘健成董事長、Amazon Web Services (AWS) AWS台灣企業銷售暨策略方案部謝佳男副總經理、台灣人工智慧學校蔡明順校務長、麥迪遜數據顧問公司邱志威創辦人、104資訊科技公司李魁林數據長、台灣家樂福丁平碩資訊長，貿協科技長吳長信，以及隱形冠軍鉅鋼公司簡光正資訊長等重量級頂尖專家深度分享AI最新趨勢與應用實例，解析如何在企業中有效推動AI技術落地，提升競爭力與創新能力。

黃志芳尤其強調，AI CEO工作坊最大的特色是「一次上課，永續服務」。課後將由貿協數位科技中心、培訓中心、及學員的導師，持續針對學員企業的AI化提供客製化輔導建議，幫助他們了解自身公司需求，找出並走出適合自己轉型的路，並藉由對學員持續AI學習支持，助力台灣的企業推動數位轉型，深化AI應用，在企業中創造更多價值，善用AI做生意、找商機。貿協相信，透過這些努力，可以為台灣的中小企業帶來更多的國際商機和發展機會。

關鍵字： AI課程貿協工作坊全方位AI能力

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