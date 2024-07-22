▲中菲行與國泰航空合作，提供上海飛芝加哥旺季包機服務。（圖／取自國泰網站）

記者張佩芬／台北報導

中菲行(5609)為迎接9月即將到來的航空旺季，在公司網站上宣布，將與國泰航空合作，在9月12日至12月5日期間，以國泰航空的波音747-800貨機，提供每周一班上海(PVG)到芝加哥(ORD)的航空貨運包機服務，以滿足航空貨運市場需求。

B747-800F將於當地時間周四上午從PVG出發，中停香港，並於當地時間周五下午1點40分抵達ORD，將提供機場到機場或門到門的服務，中菲行將與其卡車承運網路合作，提供從芝加哥出發的最後一英里送貨服務。

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根據大陸物流巴巴網站報導，中菲行中國公司全球銷售和營銷總監劉辰表示：「傳統空運託運人將尋求增加運力，尤其適用於規劃在在假日季節推出新產品的品牌，因為他們無法承受庫存延遲，這會危及黑色星期五等主要銷售日“。

她相信海運託運人將會感興趣，他們將中國至美國的航空貨運包機服務視為海運服務的替代方案，隨著旺季的臨近，海運服務可能會變得不可靠且成本高昂，正如2021年所看到的那樣。

她分析，空運每公斤的價格通常比貨櫃船運貴12至16倍。但目前這一差距僅為6-8倍，並且還在不斷縮小。再加上中國到美國的貨櫃貨運門到門運輸時間長達40天，品牌將對其他運輸模式持開放態度。

除了跨太平洋海運價格上漲推高航空貨運需求外，電子商務公司也是對第四季度航空貨運能力造成壓力的託運人之一。通常情況下，大約30%至40%的承運艙位是根據與貨運代理的合同預先分配的，其餘部分可供市場其他部分使用。但今年預分配比例要高得多，限制了可售空間。

劉辰指出，其中一個原因是Temu、Shein等知名電商和其他中國電商要求貨運代理合作夥伴與運送人至少簽訂一份集體服務協定或BSA(合同艙位)。 因此，許多中小型貨代都與承運人簽訂了最低運量協定(例如每月25-50噸)。 因此有更多的預先承諾的空間和有限的額外空間，可以在公開市場上臨時出售。

挪威奧斯陸的海空運費率基準平白Xeneta本月早些時候表示，託運人和貨運代理一直在旺季之前尋找長期運力合同，預計旺季附加費和即期費率將大幅上漲。

中菲行台北總公司表示，集團努力為客戶提供各種解決方案，滿足客戶需求。中菲行今年6月營收24.19億元，年增45.2%，月增10.70%，貨運量成長三成，為今年度營業額最高的月份，也創下111年12月疫情結束後19個月新高；今年上半年營收為119.91億元，較去年同期成長14.9%，其中空運營收占60%，海運佔34%，合同物流佔6%，下半年空運特別看好，有利中菲行業績表現。