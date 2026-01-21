台灣國際淨零永續展、智慧能源週10月登場　淨零與再生能源商貿平台

▲兩展去年外商參展比例逾兩成、創歷年新高；圖為2025年展覽現場。(圖／貿協提供)
記者張佩芬／台北報導
由外貿協會(TAITRA)與SEMI旗下綠能暨永續發展聯盟(GESA)共同主辦的年度指標性專業展覽「台灣國際淨零永續展(Net-Zero Taiwan)」與「台灣國際智慧能源週(Energy Taiwan)」，將於10月14日至16日於台北南港展覽館1館盛大登場，雙展齊發，全面串聯政策、技術與市場，建構全方位淨零永續與再生能源商貿平台。
回顧去年展會成果，兩展共吸引來自18國、450家廠商參展，使用1600個攤位，外商參展比例逾20%，創歷屆新高，充分展現台灣在淨零與能源領域的國際能見度。
2026年展會規模再升級，預計將吸引480家以上廠商參展、攤位數將突破1600個，在行政院國家永續發展委員會、經濟部、環境部與國家發展委員會等主管機關指導下，持續強化政策與產業鏈結，打造全臺最具影響力的國際淨零與智慧能源交流平台。
淨零永續展：聚焦深度節能與淨零關鍵解方
因應碳邊境調整機制(CBAM)正式上路，淨零轉型已成產業必修課題。「台灣國際淨零永續展」今年聚焦循環經濟、深度節能、綠色金融、低碳運輸、碳盤查、碳權與碳匯交易等關鍵議題，協助企業精準掌握政策趨勢與技術脈動。
展會同時廣邀綠建築、氣候科技、綠領人才培訓等相關領域業者參與，並匯集國內外重要買主與決策者，透過高規格商務媒合與國際交流，協助企業加速布局淨零商機、建構永續產業生態系。
在2050淨零目標與能源轉型政策推動下，「台灣國際智慧能源週」持續扮演再生能源產業關鍵平台角色，規劃太陽能、風能、儲能、多元創能四大展區，完整呈現從零組件、材料、技術到一站式解決方案的全供應鏈。
其中「多元創能展區」將集結氫能、地熱、小水力、生質能、海洋能等創新能源應用，展現臺灣能源產業多元創新能量，為企業開拓跨域合作與新興市場商機。
2026年雙展即日起開放報名並提供早鳥優惠。展期間將同步舉辦多場主題論壇、永續獎、採購洽談會、商機媒合及產業諮詢服務，全面連結政策、技術與市場需求。
主辦單位誠摯邀請相關產業企業把握參展契機，搶占淨零與綠能轉型新商機。更多展覽資訊，請至官方網站查詢。
