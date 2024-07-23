「住處、上班地」颱風假不同調怎麼辦？　勞動部：都可休

▲凱米颱風進逼北台灣。（圖／記者湯興漢攝）



記者廖婕妤／台北報導

凱米颱風來勢洶洶，民眾對於颱風假議題都相當關心，勞動部說明，若是「工作地、居住地或上班必經途中」任一轄區首長已通報停止上班，勞工就可以放颱風假不出勤，也建議雇主「宜」不扣發工資。

勞動部條平司長黃維琛說明，颱風來臨的出勤事宜，應以勞工安全為首要考量。勞動部已訂頒「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」，明確規範勞工出勤管理及工資給付等事項。

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黃維琛表示，颱風來襲時，如「工作地、居住地或上班必經途中」任一轄區首長已通報停止上班，勞工就可不出勤，而若勞工因而未出勤，雇主「宜」不扣發工資，也不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理，且不得強迫勞工補班、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利處分。

黃維琛舉例，若是颱風假要求勞工改天補班，比如說星期三（上班日）放颱風假，雇主要求星期六（休息日）補班，由於補班當天是休息日，雇主要求員工上班就要給加班費，沒有加給可處2萬元至100萬元罰鍰。

黃維琛指出，原就約定居家工作的勞工，其勞務的履行，如不因颱風來襲而有影響，可以依原約定履行勞務，雇主並應照給工資；但若仍受有影響致無法提供勞務，雇主不得予以各項不利處分。

黃維琛也提到，事業單位如因營運性質仍需要勞工從事工作，比如醫護人員、旅宿業等，除應照給當日工資外，也「宜」再加給勞工工資，並視情況提供交通工具、交通津貼，或其他必要之協助。

此外，勞工在上、下班途中若不幸發生職業災害，在治療、休養期間，雇主應給予勞工公傷病假，並依《勞動基準法》第59條規定標準給予其職業災害補償。

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