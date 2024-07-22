凱米颱風逼近　颱風假5大QA一次看

記者廖婕妤／台北報導

輕度颱風凱米逐步逼近台灣，預估周三、周四最靠近台灣，強度也最巔峰，尤以大台北地區、宜蘭首當其衝，大家也關心是否能放颱風假，對此，《ETtoday新聞雲》整理颱風假5大勞工相關權益Q&A，為民眾解惑。

▲凱米颱風進逼。（圖／資料照）

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Q：縣市政府宣布停班，但公司要求照常上班，可以不去嗎？

A：勞動部表示，颱風假並未納入相關法規、不是「假」的概念，因此雇主仍可要求勞工出勤，但勞工可視情況，若出勤路上不安全，可能危及性命，可行使「退避權」不出勤，雇主可不支薪，但也建議雇主不要扣薪，尤其一定不能扣發全勤獎金。

Q：縣市政府宣布停班，公司要求出勤，薪資怎麼計算？

A：勞動部說明，若要求勞工出勤，薪資一定要照常計算，若當日是「工作日」就正常給薪，也建議雇主可發給加班費或額外津貼。

若當日是「休息日」就要依法給予加班費，以每小時工資150元為例、出勤8小時，計算方式為150元×1⅓×2小時+150元×1⅔×6小時＝1900元。

Q：居住地停班，工作處正常上班，可以不出勤嗎？

A：若是「居住地」以及「上班途中會經過的區域」都停班，但「公司所在縣市」正常上班，勞工可以要求不到班，建議雇主不要扣薪，不能視為曠職也不能扣全勤。例如A住在台北，但公司在桃園，台北停班但桃園要正常上班，A還是可要求放颱風假。

Q：公司放颱風假，等於無薪假？

A：勞動部指出，若公司決定放颱風假，勞工不用出勤，建議雇主「宜」不扣發工資，也不能視為曠工、遲到或強迫勞工用事假或其他假別處理，更不行強迫勞工補行工作、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利處分。

Q：放颱風假，雇主要求改為遠距居家上班可以嗎？

A：勞動部強調，對於工作性質有遠距上班可能者，颱風假是否調整為遠距上班，應由勞雇雙方在事前妥為約定，且必須徵得勞工同意，員工有上班就要照常給薪，也建議可以發給額外津貼。