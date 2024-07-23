凱米「颱風假不是假」　給薪、職災規定一文看

▲凱米颱風逐步逼近台灣。（圖／記者周宸亘攝）



記者廖婕妤／台北報導

凱米颱風來勢洶洶，全台都可能受到風雨影響，是否放颱風假也引發關注，不過，其實颱風假並不是法定的假期，因此雇主可自行決定給不給薪；求職網站日前也調查，有95.6％民眾、63.3％企業表態贊成將颱風假法制化、也就是採有薪假的模式。

勞動部表示，由於颱風假不是「假」的概念，因此即使縣市政府宣布停班，雇主仍可要求出勤，但勞工也可以拒絕。104人力銀行解釋，颱風假非假期，企業可以要求員工照常上班，不過員工有安全上的疑慮，有「退避權」選擇不上班。若上下班路程，不幸因颱風被路樹砸傷摔車，可向公司申請職災，但若是交通工具或是物品損壞，不在理賠範圍。

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也由於颱風假未納入相關法規，因此有些企業不給薪，104人力銀行指出，每間企業都應訂定相關工作規則，颱風天員工未上班，因為沒有提供勞務，企業可以不支薪，但多數企業會選擇支薪；若是颱風假企業仍要求員工出勤，因颱風假為一般上班日非假期，企業不需另給加班費，除非遇到休息日、國定假日，才需要另外支付加班費。

此外，yes123求職網也指出，俗稱的「颱風假」其實僅針對公務人員，才有「停班且有薪資」的狀況，一般勞工並不適用，若以實務來看，當颱風來襲宣布停班，有80.3％勞工曾照常上班過，且有73.7％勞工所屬雇主沒有提供防護措施，更有21.3％勞工曾因此受傷過。

yes123求職網調查也顯示，若颱風季當地政府宣布停班，有88.2％企業選擇停班，其中52.9％照給全薪、32％不給薪、3.3％給半薪；也因此對於颱風假是否正式法制化，採有薪假的方式，有95.6％勞工、63.3％企業表態贊成。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，雖然根據「相關天然災害出勤要點」規定，雇主若要求勞工颱風天出勤，除了當天薪水照給外，「宜」加給工資，不過並無強制力；勞工若選擇不到班，雇主不得要求補班、記曠職，但要扣薪、不給薪，其實也不算違法；建議企業方面不得強迫，到班與否必須徵得勞工同意，也建議雇主，考量人員辛苦出勤的情況下，應該加發津貼補償。