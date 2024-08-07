2024下半年聯邦賴點卡消費攻略！王品、瓦城集團餐餐享點5%回饋

▲聯邦賴點卡2024下半年最新優惠活動出爐！（圖／聯邦銀行提供，下同）

財經中心／綜合報導

聯邦賴點卡2024下半年最新優惠活動出爐！除了原有的基本消費回饋無上限優勢，至王品集團、瓦城、等指定餐廳消費享LINE Points 5%回饋，再加碼月刷5千免費請你喝萊爾富咖啡，新卡友加值一卡通享10%回饋金、推薦好友再享300元刷卡金等，記得申辦電子化帳單並綁定聯邦賴點卡於LINE Pay，即可享有超好康。

隨著使用LINE Pay行動支付消費越來越普遍，精打細算的你，必須入手一張以LINE POINTS作為回饋點數的信用卡綁定LINE Pay，享受更高的回饋比例，放大你的每一筆消費！累積的LINE POINTS不只能購買貼圖、使用LINE相關服務，也能在多家合作商店直接折抵，買東西、吃美食時更划算！

聯邦銀行賴點卡近期更新2024年8~12月消費優惠，盤點3大消費族群必須手刀申辦，輕鬆刷賴點卡回饋賺好賺滿：

▲申辦聯邦賴點卡並綁定LINE Pay讓你在美食、旅遊、日常消費中享受更多回饋

1.美食控必入手：餐餐享點！指定餐廳消費享LINE POINTS5%回饋

美食控注意！至指定餐廳刷LINE Pay綁定聯邦賴點卡，除了原有基本回饋無上限，還可享「餐餐享點」加碼LINE POINTS 5%回饋超好康！

無論是閨蜜相約春水堂、貳樓吃下午茶聊是非，或好友相約古拉爵、屋馬燒肉、鼎王、胡同裏、瓦城集團、王品集團多人歡樂聚餐，以及平常與同事一起訂午餐吃拿坡里披薩、三商巧福、福勝亭…等連鎖餐廳品牌，筆筆消費記得主動刷賴點卡，把LINE POINTS賺好賺滿，讓你吃美食同時還能賺回饋！註：每一LINE Pay帳號每月最高限得100點、每月總回饋上限70萬點。

2.旅遊控必入手：國外2.3%、國內最高5%回饋無上限 保險也可刷！

正在規劃暑假衝浪、秋天賞楓、冬天滑雪的旅遊控，不必辛苦比較刷哪張卡最優惠了！使用聯邦銀行賴點卡享海外消費2.3%回饋無上限、國內消費最高5%回饋，就連刷保險也能回饋1%。方便在規畫行程時，訂機票、住宿、交通…都能輕鬆無腦刷，而且不論行前採買或者海外爆買通通享回饋，刷越多累積越多。

不僅如此，聯邦銀行賴點卡還提供每人每年兩次的50公里道路救援、機場外圍停車以及綜合旅平險2千萬、不便險等保障，超給力的卡片服務讓旅遊控們國內外旅遊無論在哪都能放心玩。

註1：原始回饋為國外2%與國內1%，需綁定聯邦帳戶自動扣款加碼0.3%（含實體、NewNewBank數位帳戶）。

註2：國內消費最高5%是指新戶首次成功開立NewNewBank數位帳戶享加碼3.7%回饋（符合資格後至次月起算三個月內上限600元）。

3.通勤上班族必入手：限時加碼超商咖啡、加值一卡通享10%回饋金

上班日來杯咖啡為自己打氣，或請同事喝咖啡、吃零食感謝他平時的幫忙，善用聯邦賴點卡限時加碼優惠準沒錯！8/1~9/30期間每月刷滿5,000元，免費領一杯萊爾富大杯美式咖啡，或到萊爾富消費刷賴點卡即享LINE POINTS 1%回饋，加入萊爾富會員再享Hi點2倍回饋，分享點心聊表心意還可提升好人緣，CP值爆棚！

註：每月限領2杯；活動需登錄，總回饋上限5萬杯。

4.加值一卡通享10%回饋金、綠點2倍送

不僅如此，通勤族更要申辦賴點卡，新卡友核卡60日內啟用自動加值一卡通，享自動加值金額10%的iPASS MONEY儲值金回饋，每卡上限100元；使用賴點卡一卡通票證搭乘全台大眾運輸，再享一卡通綠點2倍送，多搭大眾捷運出遊、通勤一起減碳愛地球，還能享回饋。

▲聯邦賴點卡放大你的每一筆消費！

申辦聯邦賴點卡並綁定LINE Pay讓你在美食、旅遊、日常消費中享受更多回饋，每一筆消費都變得更加划算，眾多好康回饋不僅自己辦，更要揪好友一起辦！把握2024/8/1~12/31期間，賴點卡新卡友核卡30日內累積消費滿888元即享LINE POINTS 300點，成功推薦好友加入聯邦賴點卡行列，再享刷卡金300元，推薦數量無上限，揪越多賺越多～今年下半年必須充分利用這些好康優惠，輕鬆累積LINE Points，讓生活更加豐富多彩！