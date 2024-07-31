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3張神卡優惠縮水！Line Bank國內消費回饋對半砍　明起生效

▲▼聯邦銀行信用卡。（圖／記者黃克翔攝）

▲聯邦銀行信用卡資料照。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳瑩欣／台北報導

聯邦銀行旗下3張無腦刷神卡明日起權益大縮水！聯邦銀行與LINE Bank合作推出的聯名卡，自8月起國內一般消費回饋由目前的2%對半砍至1%，賴點卡也從目前最高1.5%及1.68%無上限，降至最高1.3%，而另1張旅日神卡吉鶴卡，一般日幣消費回饋也從3%降至2.5%無上限。

聯邦銀行公告，從明（8月1日）起最新持卡權益，其中回饋砍最多的是LINE Bank聯名卡，原本國內一般消費的基本現金回饋2%，8月1日起只剩1%，國外消費由3%現金回饋降至2.5%，而原本最吸睛的指定網購加碼3%回饋不變，可是每月回饋上限從500元縮水只剩300元；保費仍維持1%回饋。

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另外，聯邦銀發出的「賴點卡」目前國內消費回饋有1.68%，明天起國內消費回饋剩1.3%，包括原始回饋1%無上限，綁定聯邦帳戶自動扣繳信用卡款加碼0.3%無上限，而國外消費回饋也從2.68%降至2.3%；保費依舊維持1%回饋，可是無法同享最高12期0利率。

至於被視為旅日神卡的「聯邦吉鶴卡」，原先國內消費回饋1.5%、日幣消費3%、國外消費1%，8月起國內消費基本回饋降至1.3%無上限，一般日幣消費則降至2.5%無上限，國外消費則維持1%回饋。

不過，聯邦銀行也針對賴點卡、吉鶴卡提供開戶優惠，若新開立聯邦New New Bank數位帳戶，原有回饋加碼3.7%，自符合資格次月起算，3個月內上限600元。

另外，聯邦銀公告，吉鶴卡綁定Apple手機，並於日本實體商店執行QUICPay感應交易，再加碼1.5%（月上限1000元），加上原有回饋，日幣消費合計最高享4%回饋。

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關鍵字： 聯邦銀行信用卡

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