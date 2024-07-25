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「台積電ADR跌近6％」網超抖！苦主崩潰喊：明再放假救台股

由於台積電ADR跌近6％，讓不少PTT網友直喊放假救台股。（本刊資料照）

▲由於台積電ADR跌近6％，讓不少PTT網友直喊放假救台股。（鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

凱米颱風直撲台灣，因應颱風動態，台各縣市幾乎放滿2天颱風假，台股也跟著停牌2天，讓不少網友擔心直呼，「台積電ADR跌5%多了，週五（26日）開盤應該會很刺激吧！有沒有週五台股怎麼開的八卦？」

一名網友在PTT上Gossiping板PO大呼，「週五台股怎麼開？」透露今晨（25日）12點20分左右看台積電ADR跌5%多，讓原PO不禁直呼，「週五開盤應該會很刺激吧！有沒有週五台股怎麼開的八卦？」

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貼文一曝光，也釣出不少苦主紛紛直喊，「繼續放救救台股」、「鎖起來拜託」、「看來需要再放一天假」；更有網友透露「好幾個主管房子拿去抵押準備進場抄底」、「希望能連續跌個幾天，回半年線再來接」。

據了解，財信傳媒董事長謝金河今也在臉書上以「台股高掛免戰牌，今天若開盤恐凶多吉少」為題發文，透露台積電ADR跌近6％，若回推台股，恐怕至少跌600點。而針對台股明開盤，謝金河說「老人與狗的乖離修正仍將持續」，基本面好先看季線，基本面不夠強大可能到半年線，「這次很多PC大廠修正到年線以下，像緯創、技嘉、光寶都是小狗跑到主人後面的代表性！」


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