全球職場擁抱AI　研調：員工擔心未來十年工作不保

▲生成式AI每周節省員工五小時。（示意圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

波士頓顧問公司（BCG）發布的新研究顯示，全球員工對於AI和生成式AI的看法正在發生重大轉變，在保持謹慎樂觀之外，42%的人對這些科技為工作帶來的影響充滿信心，而去年此時的比例大約只有26%。然而，對這些科技的焦慮感也在上升，一年內增加了5個百分點，並且有49%的使用者認為他們的工作可能會在未來十年因AI和生成式AI而消失；在未使用AI的員工中，只有24%的人持同樣觀點。

在這份題為《工作中的AI：亦敵亦友 （AI at Work: Friend and Foe）》的報告中，BCG數位化建構與設計部門BCG X調查了全球15個國家和地區逾13,000名從管理層到第一線的員工，發現生成式AI每週可為他們節省五小時，讓他們能夠以更聰明的方式完成更多工作。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這項調查進行時值生成式AI發展成熟的關鍵階段，企業已歷經試點階段，開始將技術整合到組織架構中。將近三分之二的領導者（64%）表示開始利用生成式AI工具來重塑組織。過去一年中，使用新科技的員工漸增，尤其定期使用AI的第一線員工是2023年的兩倍以上，其中43%的人在工作中使用生成式AI。

「我們的調查顯示，生成式AI是一把雙刃劍。大家對AI的熟悉程度與『舒適程度』和『恐懼程度』呈正相關。生成式AI是一項革命性技術，因此會出現反面聲浪並不令人意外，」報告作者之一、BCG董事總經理兼資深合夥人Sylvain Duranton表示，「透過瞭解人類理解和與生成式AI互動的複雜方式，領導者可以重塑組織，把人類和機器工作者的優勢和價值最大化。」

儘管從去年的調查以來，公司在培訓員工方面有所進展，但仍有不少進步空間，因為只有30%的管理者和28%的第一線員工接受過有關AI將如何改變他們工作的培訓。而相較之下，已有一半的領導者已經接受過培訓。

該研究還顯示，近六成（58%）在工作上使用生成式AI的受訪者說，使用這項工具每週至少為他們節省了五個小時，他們騰出這些時間來執行更多任務（41%）或新任務（39%）、實驗生成式AI（38%）或處理策略性任務（38%）。

「我們正進入生成式AI的新時代，這階段的重點不再是對該技術的樂觀和好奇，而是更在意信心和價值創造。AI使用率已經增加，個人開始看到好處，」BCG董事總經理兼合夥人、報告的合著作者Vinciane Beauchene說：「企業也開始意識到，想要從投資中獲得價值，需要思考的不僅僅是生產力，而是採取更全面和積極的方法，將節省下來的時間分配到最有價值和有趣的活動上，重新培訓員工，並重塑組織和營運模式。」

從地域上看，調查顯示，與成熟市場的受訪者相比，來自巴西、印度、奈及利亞、南非等全球南半球國家以及中東的受訪者對生成式AI的樂觀程度更高，焦慮程度較低。南半球的領導者、管理者和第一線員工在工作中經常使用生成式AI的比例也較高。與北半球相比，南半球的管理者和第一線員工，在過去一年較有機會接受生成式AI培訓。在使用生成式AI騰出來的時間裡，南半球的受訪者更有機會體驗AI科技，從事專業發展，並專注工作的品質。