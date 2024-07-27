600張發票沒中「雲端專屬獎」！苦主嘆：愈來愈難中　原因曝光

▲統一發票開獎，但有民眾發現雲端發票專屬獎越來越難中。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

113年5、6月統一發票昨（25日）開出，幾家歡樂幾家愁，中獎與槓龜的人都有。有民眾便抱怨，600張雲端發票沒中過半張「雲端發票獎」，認為越來越難中，掀起熱烈討論，背後原因也曝光了。

原PO在臉書《爆廢公社公開版》直喊：「最近雲端發票專屬獎越來越難中了！」提到這期5、6月發票，600多張才中2張，連半張雲端發票專屬獎都沒有，「財政部說500元專屬獎開195萬組」，他認為根本騙很大，連邊都沾不到。

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透過截圖可見，原PO消費的600多張發票中，有2張中獎，分別中了六獎200元和二獎4萬元，雖然沒有中雲端發票專屬獎，但金額十分可觀，引來其他網友羨慕，「你根本是來炫耀的！可惡，我槓龜」、「你確定這不是炫耀文嗎」、「超囂張的文」、「合理懷疑，你只是想炫耀中4萬發票」。

▲原PO抱怨600張發票沒中雲端專屬獎。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

據了解，「發票雲端專屬獎」的開獎規則，是有幾組獎項就開幾組號碼，按照現在的獎項數量，每一期的1百萬元獎有30組、2000元獎有1萬6千組、800元獎10萬組、500元獎195萬組，所以每一期開出的中獎號碼就是206萬6030組。

換句話說，「雲端發票專屬獎」類似抽獎概念，取用已經登入的雲端發票號碼中，抽取對應獎項的組數，因此財政部才會鼓勵民眾使用「雲端發票」，如此一來就可以雙對獎，讓中獎機率大幅提升。

事實上，財政部新聞聯絡人林宥慧科長曾接受《NOWnews》訪問，證實雲端發票專屬獎序號產生的方式，是從民眾已經載入的發票中抽取，使用的人增加，中獎率自然就降低。

以去年和前年的雲端發票為例，2022年開出38億7155萬張，到了2023年開出47億5537萬張，然而獎項一直維持206萬6030組，但號碼卻暴增，也就可以理解為何雲端發票專屬獎越來越難中了。

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