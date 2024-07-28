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台股「逢低進場」訊號來了！財報旺季登場　科技巨頭業績將揭曉

▲台股周線連二黑，下週可密切關注科技大廠財報表現。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

台股上周3個交易日總計重挫750.05點，跌幅達3.28%，周線呈現連二黑。近期全球市場大幅波動，投資專家認為，短線出現回檔修正並非壞事，國內外重量級指標企業將陸續公布財報，下周可密切留意科技大廠如蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）的業績表現及營運展望。

美國GDP及就業市場持穩，服務業景氣也持續增溫，但經濟基本面因素卻未幫助提振美股，在重量級科技股如Google母公司Alphabet、資安公司Crowdstrike，以及部分非科技公司財報不佳影響下，投資人信心減弱，拖累科技、通訊服務、消費耐久財等成長股領跌，半導體股跌勢更為明顯。

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除了美國政經局勢增添不確定性，加上美國部分指標企業財報表現差強人意，兩大科技股Google、特斯拉（Tesla）公布財報後股價表現弱勢，原本盤面樂觀的情緒跟著轉向，台股在短線上須提防技術面修正壓力。

PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪分析，統計台股自7月11日收盤的24,390.03高點下跌以來，已回檔2,270.82點，跌幅達9.31%，電子指數同期跌幅更來到12.24%。就歷史走勢來看，多頭時期的回檔幅度約為10%，預估短線已來到修正滿足點。

黃新迪表示，下周可密切留意美國重量級科技大廠財報表現，將有179家企業發布財報，其中包括蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）、超微（AMD）、Meta、高通（Qualcomm）、英特爾（Intel）等，根據目前預估，美股整體獲利成長將達到年增8%，「若財報數據優於預期，可望提振美股投資情緒，有利指數表現。」

富蘭克林證券投顧則認為，目前市場樂觀認為9月、11月、12月有可能降息，而寬鬆貨幣政策預期將有利美股中長期表現。就題材上，AI將從雲端走向終端，如通訊服務、科技等AI題材類股是今年獲利成長動能最強，具有基本面支撐，短線出現回檔修正並非壞事，反而提供「逢低進場」或「定期定額」介入的機會。

此外，未來一周還需觀察其他變數，美國聯邦公開市場委員會（FOMC）將於7月30日至31日召開會議，需留意聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）有關經濟、就業、通膨、利率前景的看法；另像是美國經濟指標如ISM製造業指數、非農就業報告、美國勞工JOLTs職缺等也將公布最新數據。

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