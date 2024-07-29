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退休只靠單一收入保證慘！用一樣的錢規劃出「更高層次投資組合」

▲退休要怎麼做，才能有現金流呢？（示意圖／翻攝自unsplash）

文／玩股小博士

在通膨加劇的現代，各種花費持續增加，很多退休族被迫需要打工以維持生活開銷，至於還在工作的人，則要面臨延後退休的困境。

根據勞動部的規劃，勞退請領年齡在2017年是60歲，這意思是假設當年退休的人，如果年齡低於60歲以下，雖然工作年資有達標，但要等到65歲才能領退休金，但這標準不斷延後，2018年變成61歲，2020年提高到62歲，2022年又變成63歲，2024年拉到64歲，2026年預計要65歲才能請領。換句話來說，如果你在退休後的人生想靠勞退金過活，那可能相當危險，因為政府為了避免退休金倒閉，每兩年就延後請領年齡，搞不好未來因應人口高齡化趨勢，還要繼續延後，那不就等於這筆退休金是看得到、吃不到？

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所以這個也引發筆者的另一層思維：只靠單一收入是遠遠不夠的，其實在職期間只靠一份收入，這同樣是很危險，只要出現一個重大事故或意外，就會壓垮一個家庭，甚至影響兩到三個家庭，這當然就不能坐以待斃。

人生財富升級的兩個步驟

首先要做的第一步，就是增加不同收入來源，先不要去管主動收入還是被動收入，好比你現在本業是一個工作，那就要再找一個類似專長的副業，我指的是「賣專業」，舉例來說，如果你是一個寫程式的工程師，那麼除了公司本業運作之外，有機會也要在下班或假日再接一個顧問諮詢或外部專案，這樣才能增加更多的收入，而且不需從零開始，重點是你平常就已經在本業累積實力了，那麼兼差自然就能贏在起跑點。千萬不要想用「勞力」思維去換錢，因為勞力就是用時間換出來的錢，這個也很難走長久，所以如果你本業不適合兼差，也沒有第二專長，建議從現在趕緊培養，除了本業面臨轉換跑道或被裁員比較不怕，也可以增加自己不同的賺錢能力或思維，好比很多人會在下班寫文或經營粉專，甚至花時間剪片搞自媒體，弄久也是一個不錯的技能。

接著第二步，是投資部位多角化，如果你對投資興趣缺缺，那麼至少要學有錢人，持有房地產、股票是必須的，而且有錢人投資不動產及股票又最為熱衷，因為房子可以容納大資金，也可以兼具防禦性，買股票則有上漲無極限的優勢，而且績優股每年都有穩健配息，這也能提供另外一種現金流收入。

經歷過上述的兩個步驟，夠順利的話，基本上你已經算是本業、副業都有一定成績單，而且投資至少也有兩種以上的商品，這樣就能降低單一事件對你的衝擊力道。

永續退休金的規劃重點？

在確定自身有穩健的收入及工作後，接下來當然就是退休金規劃，參考各國退撫基金的危機，其實你可以把勞退金或者公務員的終生俸先當作「加分題」，千萬不要當作必考題，這就像是在考試一樣，所謂必考題，就是準備了一定可以拿到分數，讓你平安過關，但加分題就很吃運氣，而且如果必考題分數都拿不到，那麼加分題怎麼加也是徒勞無功，就是會失敗。

套用在退休規劃，很多人常常都靠政府退休金，這在以前時代是沒問題，但現代人口老化危機浮現，以後只會年改把退休金越砍越多，退休金想跟上通膨是幾乎不可能的事情，所以如果規劃退休只能仰賴政府的話，那麼等著看吧，最後政府靠不住，你勢必要再「重出江湖」當高年級打工仔。

所以為了避免這個情況，其實退休金規劃也不能只有單一收入，舉個例子來說，根據市調機構及多數人的退休想法，大家希望每個月至少可以花四萬到五萬的現金，但你知道嗎？根據勞動部統計，目前請領每月退休金的人，平均每月是1.8萬元，這根本遠遠不足以支應生活開銷，考量通膨因素，這可能幾十年後，實質購買力會衰退到連一萬都不夠。

如果要用五萬來規劃，根據資產可靠性來看，假設政府退休金可以貢獻1.5萬就好，我們保守一點，那麼其他3.5萬就要靠投資收入供應，千萬不要傻傻用存錢的，因為你存再多也是有花完的一天，再搭配通膨加速擴張，只有死存錢真的會很慘。

其實這3.5萬你就可以再切成三等份，包含不動產收益、股票收益、債券收益，這三種屬於靠自己投資就可以，至於創業或者什麼投資型保單，就不太穩定，對我而言不算是一種穩定的現金流工具，再來是兒女孝親費就算了吧，畢竟現在的小孩連自己都養不活了，別為難他們了，搞不好未來還需要你的支援，所以還是靠自己最實在。

以更多元的角度來做資產配置

以風險來評等，債券收益肯定是最穩定，其二是不動產收益，次之為股票收益，所以這3.5萬，依照風險屬性，收益可以設定成這樣，股票1：不動產2：債券3。簡單來說，風險越高的資產，現金流依賴就降低一點，避免資金縮水或斷炊，舉個例子來說明，你就更清楚。

首先是收益，以每月35,000元來按比例切，股票收入大概就是6,000元，不動產收益是12,000元，債券18,000元。

接著是用資產來看，債券18,000元，假設是買入元大美債20年的00679B，因為是季配息，所以一季要有54,000元，現在一張ETF每季配息大概能在300元以上，所以就至少要買進180張的00679B，以現價30.26來計算，這要投入550萬元。

至於不動產收益，這個就用房租去換算房價，如果你一個月想收租12,000元的現金流，如果房屋稅金及維修費用都算進去，那麼每個月有個15,000元的租金還算合理，確定現金流之後，你可以先從租屋網設定這個價位去找房子，因為全台灣每個地區的行情也不太一樣，以台北地區來說，大概就是一間十坪左右的中古屋套房，回推總價也不會破千萬，如果還沒退休，就用房租繳納房貸，退休之後就繳清房貸，這樣租金就會變成淨現金流了。

最後一個是股息收入，以每個月6,000元的股息去算，因為大部分股票還是年配息，所以換算全年股息要有72,000元，以殖利率3%來反推就好，先不用找到5%或更高的股票，因為有時候那種類型的股票長期表現也不穩健，搞不好殖利率衝高是因為股價大跌，那這種的也不好。回到3%殖利率績優股，再用全年股息收益換算，如果包含二代健保要扣你錢，那麼股息用75,000元來算比較安全，就會得到250萬元。

如果以資產來看，股票250萬，債券550萬，房地產1,000萬，如果再加上200萬的預備現金，那麼總資產就會落在2,000萬左右，這金額跟外面很多專家推薦的配置規模差不多，但一樣是2,000萬，這樣是不是比全部都是股債或房地產靈活也更有彈性一點？

（本文獲「玩股網」授權轉載，原文：退休只靠單一收入保證慘！如何用一樣的錢規劃出更高層次的投資組合？

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