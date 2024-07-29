存股族搶2萬紅包！新光金抽籤申購今起跑　限「買10張」吸睛

▲新光金集團外觀。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

存股族參與抽籤搶紅包的好機會來臨！新光金（2888）現增申購今（29）日正式起跑，雖然每股申購價 8.3 元，以 26 日收盤價 10.7 元估算，相當於打 77 折，每股價差「僅」2.4元，但因為限一次要買10張，等於抽中拼賺2.4萬元，投資人躍躍欲試。

證交所公告，新光金現增公開申購抽籤日程自今（29 日）起到周三（31 日）止，承銷張數 141950 張，中籤者申購張數一次 10 張，想要參與申購抽籤的投資人，必須備妥 83070 元（含70元手續費用）才能順利上車，抽籤日期為 8 月 2 日。

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金融股現增不乏良性示範，以今年第一家抽籤申購的兆豐金（2886）為例，雖然年初設定的申購價為33元，與1月17日申購首日收盤價37.3元相較，價差僅4.3元，抽中秒變現只賺4300元，但若抽中後抱緊處理，至今年7月3日兆豐金股價還來到42.8元，相當於兆豐金中籤者已賺9800元，逼近萬元，若再加上即將迎來除權息行情，有機會再賺一波。

不過，並非所有金融股的股價在抽籤後都能一飛沖天，高雄銀（2836）今年2月底以每股10.7元的價格開放抽籤申購，2月26日至28日高雄銀收盤價在11.35元至11.4元間表現，3月8日撥券後一度跌至11.2元，至7月26日收盤價12.55元，僅較申購價10.7元略高1.85元，等於抽中一張賺1850元，投資表現較兆豐金遜色。