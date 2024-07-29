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美國科技股上半年「大漲近3成」　投資專家：可趁回檔時布局

▲美國科技巨頭上周遭遇龐大賣壓，可趁回檔時布局科技類股。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

美國6月CPI持續降溫，聯博投信預期，美國聯準會（Fed）9月開始啟動降息，今年可望降息兩次，不過降息預期也造成市場部分資金撤離大型科技股、轉進對利率敏感的股票，面對美國科技巨頭上周遭遇龐大賣壓，可趁回檔時布局科技類股。

今年以來美國科技股表現驚人，截至6月底漲幅達28.2%；第二季漲幅為13.8%，高於第一季的12.7%，擺脫以往科技股所謂的「五窮六絕」。

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聯博投信股票資深投資策略師蘇智蘋表示，雖然科技股短線因不確定性造成震盪，但人工智慧（AI）仍在發展趨勢上，後市看俏，不妨趁回檔伺機布局科技類股、長線持有。

美國股市隨著AI發展不斷創下新高，市場始終充斥科技泡沫的聲音。不過蘇智蘋認為，科技股的高評價由實質的成長與獲利所帶動；在企業盈餘修正比以往更有效率、市場調動的速度也更快之下，「即便市場出現5%至6%的修正，只要還在長期多頭的趨勢上，仍屬合理。」

以那斯達克100指數（NASDAQ 100 Index）的價格漲幅為例，比較1995年初至2000年8月，與2023年初至2024年5月兩個時期，發現科技泡沫時期與AI發展時期兩者的走勢頗為類似，但後者離所謂的泡沫卻十分遙遠。

再者，過去在網際網路發展時，並非每家企業都獲利良好，股價明顯脫離基本面，但這樣的現象不僅目前尚未出現，通膨與高利環境短時間雖壓抑科技業獲利，獲利卻很快就回升。

事實上，蘇智蘋指出，AI的創新曲線仍在早期階段，目前影響主要集中在基礎建設、半導體、資料中心等領域。隨著AI促使資料中心用電比重持續攀升，企業對於能源轉型的年度資本支出也必須增加。

值得注意的是，資料中心建設與營運並非只需要晶片，節電、散熱與冷卻等工業領域相關技術也同樣有需求，深具成長潛力。除此之外，與AI相關的應用還包括金融、醫療，投資人也可適度布局。

整體而言，聯博投資團隊現階段相對看好以下「4大科技機會」：

第一，雲服務與大數據，包括雲服務提供商、數據分析商與網路安全。

第二，AI基礎建設，如AI技術提供者、半導體上游AI供應鏈與晶圓代工等。

第三，自動化與物聯網，像是流程自動化、工廠自動化與醫療機器人等AI技術應用者。

第四，數位媒體與支付，包括跨境電子交易與互動媒體之應用與服務提供商。

近期科技股波動劇烈，蘇智蘋建議投資人不妨以定期定額、長期投資的方式參與科技股成長。

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關鍵字： 科技股AI股市投資分析

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