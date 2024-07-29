新光金爆10萬張殺盤一度翻黑　玉山金跌近1%最弱

▲新光金控旗下新光人壽為改善體質舉辦現金增資。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（29日）策動反彈，不過金融股表現兩樣情，開盤2小時金控股王富邦金（2881）盤中反彈重新收復87.4元除息參考價，終結貼息悲情朝填息道路邁進；不過現增申購募集中的新光金（2888）卻爆出逾10萬張交易量，盤中一度翻黑，最低報10.65元。不過金控股中表現最弱為玉山金（2885），開盤5分鐘後多在平盤之下游走，11點半跌幅仍近1%。

受到美股震盪、外資大幅賣超台股等雜音干擾，金融股近期震盪明顯，富邦金在7月19日除息後股價一度遭遇亂流呈現貼息，不過今日挾業績題材反彈，開盤2小時最高報87.4元，漲幅2.94%。

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新光金為了改善子公司新光人壽財務體質發動現增，今（29）日新股申購正式起跑，雖然每股申購價 8.3 元與今日盤中最低10.65元估算，價差僅2.35元，但因中籤者一次「限買10張」擴大基數，中籤者仍可賺逾2萬元。

玉山金受凱米颱風影響，除息日延到26日，每股配1.2元現金、除息參考價28.05元，但26日除息首日已陷入貼息，今日持續失血，盤中最低來到26.75元，跌幅0.93%。